Prințul Andrew, fiul renegat al Reginei Elisabeta a II-a, numit „idiot și răsfățat“ într-un documentar despre cazul Epstein

Un documentar despre legăturile prințului Andrew cu milionarul și proxenetul Jeffrey Epstein îl „desființează“ pe fiul regretatei regine.

Milionarul american Jeffrey Epstein, care s-a sinucis după un imens scandal în care a fost acuzat că a condus o rețea de prostituție cu minore, a avut mulți prieteni celebri, inclusiv prințul Andrew (62 de ani). De fapt, fiul reginei Elisabeta a II-a a fost și el acuzat de abuz sexual în acest caz. Virginia Giuffre, care a făcut parte din rețeaua lui Epstein începând cu vârsta de 16 ani, a susținut că i-a fost „predată în scopuri sexuale“ prințului Andrew, între 2000 și 2002.

În cele din urmă, cazul a fost soluţionat în afara instanţei, după ce Andrew i-a plătit o sumă de bani Virginiei Giuffre. Însă reputația lui a fost puternic lezată și chiar mama sa i-a retras toate titlurile regale.

Documentarul „Banished: Prince Andrew“, lansat pe 5 octombrie, nu face dezvăluiri în acest scandal, ci prezintă un portret deloc măgulitor al prințului, potrivit The Daily Beast. De fapt, cel de-al doilea fiu al regretatei regine este, practic, „un sax de box“ care încasează lovitură după lovitură în documentarul regizat de Jamie Crawford. Iar cei care vorbesc despre el nu au cuvinte de laudă, dimpotrivă.

Prințul Andrew: favoritul reginei

„Problema este că omul e un idiot“, a declarat fostul secretar regal pentru relații cu presa, Dickie Arbiter. „E un narcisist“, l-a caracterizat jurnalista Helen Kirwan-Taylor. „A fost foarte răsfățat“, a spus redactorul șef al revistei în timp ce Tina Brown, autoarea cărții „The Palace Papers“ l-a numit „infantil“.

Un fost ofițer din Serviciul de Securitate al Familiei Regale a spus, în documentar, că Andrew este „o persoană oribilă“, iar jurnalista Annette Witheridge a concluzionat că „întreaga poveste se reduce la sex și lăcomie“. Documentarul prezintă povestea prințului, încercând să arate motivele pentru care acesta a ajuns o persoană atât de detestată.

De când s-a născut, în 1960, Andrew a fost răsfățat de mama lui, care s-a simțit vinovată că nu a fost prezentă în mod constant în viața primilor doi copii: Charles și Anne. Acest lucru i-a sporit încrederea lui Andrew. Totodată, era fiul atletic și fermecător pe care tatăl său, Philip, și l-a dorit întotdeauna, iar acest lucru l-a diferențiat de fratele mai mare și mai serios: Charles. A devenit cel mai dorit burlac din Marea Britanie, era asemănat cu Robert Redford și a primit porecla „The Playboy“.

Când relația cu actrița Koo Stark a fost respinsă de Coroană, s-a căsătorit cu Sarah Ferguson și a început să monetizeze succesul pe care îl avea, pentru a-și putea păstra stilul de viață extravagant.

Prieten cu fosta iubită a lui Jeffrey Epstein

Mariajul cu Fergie nu a durat mult, însă mult mai longevivă a fost prietenia cu Ghislaine Maxwell (fosta iubită a lui Jeffrey Epstein, condamnată la 20 de ani de închisoare în acest dosar - n.r.). Cei doi erau apropiați încă din timpul facultății și chiar s-a zvonit că au avut o relație.

După moartea tatălui ei (mogulul media Robert Maxwell, fost spion) tânăra a căzut în dizgrație în Marea Britanie și s-a mutat la New York. Andrew s-a regăsit în povestea ei - un alt copil celebru obligat să se descurce pe cont propriu - și a început s-o viziteze des la New York. Așa a intrat în cercul de apropiați ai lui Epstein, cu care Ghislaine Maxwell avea o relație. Acesta a fost începutul prieteniei dintre cei doi, iar Jeffrey Epstein i-a furnizat prințului mulți ani tinere din rețeaua sa de prostituție.

Dezmoștenit de titluri, Andrew evită acum Palatul Buckingham, iar documentarul sugerează că lucrurile ar putea să stea și mai rău, în viitorul apropiat. Regele Charles nu este deloc apropiat de fratele său, iar Ghislaine Maxwell ar putea încheia o înțelegere (furnizând informații despre implicarea prințului în acest caz) pentru a-și reduce pedeapsa de 20 de ani.

Documentarul „Banished: Prince Andrew“ nu numai că arată multe aspecte foarte urâte din viața prințului, dar, totodată, îi pune acestuia o etichetă dezonorantă, prin prisma afirmațiilor făcute de cei ce vorbesc în film: „un prost juvenil, un bărbat neiubit și ridiculizat“.