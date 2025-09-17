Pălăria Melaniei Trump și broșa Prințesei de Wales. Mesajele diplomatice ale ținutelor cu ocazia vizitei lui Trump în Marea Britanie

A doua vizită de stat a președintelui SUA, Donald Trump, nu este doar despre ceremonii fastuoase și politică de culise, ci și despre diplomație prin modă. Această așeptare nu a fost dezmințită miercuri, fiind satisfăcută din plin de ținutele care au ieșit în evidență încă din primele momente ale vizitei, relatează BBC.

Vizitele de stat nu sunt doar despre modă, ci și despre declarațiile diplomatice ce pot fi ghicite din ținuta aleasă. De la pălăria Primei Doamne a SUA la broșa cu pene a Prințesei de Wales, hainele spun multe despre simbolistica evenimentului.

Pălăria Melaniei Trump

Melania nu este la prima apariție publică cu o pălărie de dimensiuni impresionante - pălăria ei albă și bleumarin cu boruri largi a atras toate privirile la ceremonia de inaugurare a soțului ei la începutul acestui an. Atunci s-a creat și un moment stânjenitor, când Trump a încercat să o sărute, iar borul pălăriei i-a stat în cale. Internetul a explodat.

Prima doamnă a avut o apariție la fel de dramatică în prima zi a vizitei de stat a soților Trump în Marea Britanie. La sosirea la Castelul Windsor a purtat o pălărie violet cu boruri largi, care i-a ascuns ochii, pe care a asortat-o ​​cu un costum gri închis, cu croială clasică, de la Dior.

„Pălăria Melaniei nu este aleasă întâmplător”, a apreciat Marian Kwei, stilistă a vedetelor și colaboratoare a revistei Vogue.

„Pălăria cu boruri largi care îi ascunde fața arată o poziție care îi arată dorința ca toate privirile să fie ațintite asupra soțului ei și a agendei lui cât timp se află aici”, a adăugat ea.

Ea a menționat că aceasta se asortează perfect cu cravata lui Trump, „ca o dovadă a sprijinului ei pentru agenda soțului ei în timpul acestei vizite de stat”.

Dior se numără printre casele de modă favorite ale Melaniei. În opinia stilistei, această alegere purta semnalează sprijinul Americii pentru Europa.

De altfel marți, Melania a pășit pe pământ britanic purtând cea mai britanică piesă vestimentară: un trench Burberry lung, de culoarea mierii, cu gulerul ridicat, în timp ce vântul dezvăluit căptușeala în caroruri specifică.

Melania, în vârstă de 55 de ani, și-a accesorizat ținuta cu ochelari de soare negri și cizme.

Vanessa Friedman, critic vestimentar la The New York Times, a apreciat că decizia de a purta o piesă vestimentară fabricată în Marea Britanie ar semnifica implicarea primei doamne a SUA în diplomația vestimentară, la fel ca alte prime doamne înaintea ei.

La ultima vizită de stat a familiei Trump în Marea Britanie 2019, Melania, fost model, a adoptat de asemenea ținute britanice, optând pentru branduri precum Burberry, alături de un mix de case de modă europene (precum Celine și Dolce & Gabbana), și designeri americani, inclusiv Michael Kors.

Cu prilejul actualei vizite, va fi interesant de urmărit în acest sens cum va fi percepută acasă alegerea unui brand britanic, notează Kwei, având în vedere că mesajul lui Trump este despre servirea intereselor Statelor Unite înaintea celor alei altor țări.

Regele Charles și Regina Camilla s-au asortat în albastru

Regina, în vârstă de 78 de ani, a apărut într-o rochie albastru safir, un palton asortat de la Fiona Clare și o pălărie de la Philip Treacy.

Ea și-a completat ținuta cu o broșă cu safire și diamante.

Ținuta Prințesei de Wales transmite un mesaj diplomatic

Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, a purtat o rochie vișinie Emilia Wickstead și o pălărie asortată, de la Jane Taylor.

Atât din partea Reginei Camilla, cât și a Prințesei de Wales, este o declarație puternică în favoarea designerilor britanici.

Catherine și-a asortat ținuta cu o broșă cu pene.

Potrivit interpretării lui Kwei, este interesant faptul că, în oglindă cu familia Trump, Catherine, prințesa de Wales, a ales să-și asorteze ținuta cu cea a soțului ei Willian, Prințul de Wales, în vârstă de 43 de ani, care a ales o cravată bordo.

„Ca și în cazul Melaniei, alegerea este menită să arate sprijinul ei și că se identifică cu soțul ei și cu agenda țării sale”, a spus ea.

„Albastru și roșu!”, a spus experta regală Victoria Murphy despre alegerile vestimentare ale Reginei și ale Caterinei.

„Acesta mi se pare o ilustrare clară a unor ținute diplomatice coordonate, care să reflecte culoarea drapelului SUA. Este un exemplu despre modul în care aceste ținute au puterea de a transmite un mesaj diplomatic puternic.”