Cu câteva zile înainte de a împlini 70 de ani, marele actor american, Denzel Washnington a fost botezat în cadrul unei ceremonii la o biserică din New York, scrie The Guardian.

Actorul a fost botezat sâmbătă, 21 decembrie, la Kelly Temple Church of God in Christ din Harlem, New York, afiliată Bisericii Penticostale a lui Dumnezeu în Hristos. Pe 28 decembrie, actorul împlinește 70 de ani.

Slujba a fost transmisă live pe Facebook, iar Washington, îmbrăcat într-o robă albă, a fost scufundat în bazinul ritual al bisericii și a primit un certificat de botez.

Tot în cadrul ceremoniei, a primit și o licență de preot, care îi va permite să oficieze servicii religioase minore, cum ar fi nunțile, şi care îi va permite să fie hirotonit în viitor.

În noiembrie, actorul a mărturisit pentru Esquire că a avut un moment de revelație religioasă la începutul anilor 1980, la o biserică din Los Angeles, California.

„M-am simţit ca şi cum aş fi fost ridicat în sus. Simţeam că spatele meu era arcuit şi aveam ochii închişi. Nu că mă ridicam în aer, dar - nu pot descrie exact. Şi am început să vorbesc aiurea, şi am continuat, pentru că eram plin de Duhul Sfânt”, a povestit Denzel.

De asemenea, Washington a făcut aluzie şi la dificultăţile cu care s-a confruntat fiind deschis cu privire la credinţa sa în industria cinematografică.

„Nu poţi vorbi aşa şi să câştigi Oscaruri. Nu poţi vorbi aşa şi să petreci. Nu poţi spune asta în acest oraş... Nu se vorbeşte despre asta în acest oraş. Nu e la modă. Nu este sexy. Dar asta nu înseamnă că oamenii de la Hollywood nu cred”, a mai declarat actorul.