Dana Nălbaru, despre faptul că s-a pocăit: „Când te pocăiești, mulți spun că ai luat-o razna” VIDEO

Fosta solistă a trupei Hi-Q, Dana Nălbaru, a povestit în podcast-ul „Fain & Simplu” realizat de Mihai Morar cum a ajuns pocăită, dar și ce i-a adus această etapă din viața ei.

Fosta interpretă a povestit despre pasul pe care l-a făcut la 33 de ani, atunci când s-a botezat.

„Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică (...). Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult, astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele”, a povestit Dana, pentru podcast-ul realizat de Mihai Morar.

Dana Nălbaru a mărturisit că a învățat că poate fi fericită cu puține lucruri.

„Am învățat că poți trăi în lume, dar nu cu lumea”, a mai declarat Dana.

Fosta membră Hi-Q a explicat ce însemnă să te încrezi în Dumnezeu și de ce este diferit de „să crezi”.

„Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui. Eu cred că am fost omul cu cele mai multe frici. Fricile mele au dispărut. Când te pocăiești mulți spun că ai luat-o razna și se așteaptă să te vadă cu batic pe cap când ieși pe stradă. Ori nu e așa. Pocăința este, în primul rând, în inima ta... Trăiesc cea mai bună perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu prin toate lucrurile prin care am trecut!”, a povestit Dana.

Și tot ea a mai spus: „când băiețelul meu s-a îmbolnăvit, anul trecut, în ianuarie, și a trecut printr-o operație destul de grea, am trecut printr-un moment în care am crezut că o să-l pierdem”.

La podcast-ului „Fain și Simplu”, Dana Nălbaru a vorbit și despre momentul în care băiețelul ei s-a îmbolnăvit, anul trecut, în ianuarie, și a trecut printr-o operație grea, în care ea și soțul ei, Dragoș Bucur au crezut că o să-l piardă.

„Nu am fost disperată, am avut cu adevărat credință că lucrurile vor fi bine. M-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și am știut că el va fi bine, pentru că atunci Domnul a vorbit”, a mai spus ea.

Citește în Click! ce mărturisiri a mai făcut Dana Nălbaru.

Amintim că Dana Nălbaru şi Dragoş Bucur sunt părinţii a trei copii. Sofia, Roxana și Kadri, mezinul familiei. Vedetele au optat pentru o formă de educaţie neconvenţională, motiv pentru care copiii lor nu sunt înscrişi la şcoală, ci lucrează în fiecare zi, acasă, cu unul dintre părinţi.