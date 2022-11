Dieta lui Dragoș Bucur de când a aflat că are diabet. Care este meniul actorului

Prezentatorul ”Visuri la cheie”, de la Pro TV, a mărturisit cât de mult i s-a schimbat viața în ultimii 20 de ani, de când a aflat că are diabet, și cum îl ajută soția, Dana Nălbaru, în acest proces.

Într-un interviu pentru click.ro, actorul a povestit cum este viața unui bolnav de diabet, ce alimentație are și cum reușește să țină boala sub control.

„Nu am mai mâncat dulciuri de la prânz. Nu mănânc în fiecare zi și oricum am vreun an - doi de când am înlocuit dulciurile cu dulciurile din fructe. Când simt nevoie de dulciuri apelez la un smoothie sau fructe ori smochine, cam așa ceva, dar mai mănânc și dulciuri.

În cazul meu, glucidele sunt cele mai importante, pentru că ele îmi ridică glicemia, dar în momentul în care tu știi cât ai glicemia și știi care este necesarul de insulină pentru zece hidrați poți tot timpul să compensezi. Îți dau un exemplu...o felie de pâine are zece hidrați, necesarul meu pentru insulină pentru zece hidrați este de două unități de insulină.

Atunci, eu mănânc două felii de pâine și asta înseamnă 20 de hidrați. 20 de hidrați ori douăzeci de unități de insulină înseamnă patru unități de insulină. Așa că dacă mănânc două felii de pâine îmi fac patru unități de insulină. Știu câți hidrați are o felie de pâine, 50 de grame paste sau de orez au zece hidrați, 80 de grame de mămăligă au zece hidrați, un ecler clasic are în jur de 25 de hidrați, un pahar de suc de portocale, în funcție de mărime, între 15 și 30 de hidrați”, a spus Dragoș Bucur.

"Mâncăm aceleași lucruri"

Faptul că suferă de această boală care nu se vindecă niciodată nu a pus în pericol fericirea familiei. Actorul este căsătorit cu Dana Nălbaru și au împreună trei copii, pe Soria, India Roxana și Kadri.

„Dana când m-a cunoscut aveam diabet, copiii când au venit pe lume eu deja aveam diabet. Pentru ei este un lucru absolut normal ce am eu. Eu țin acest lucru sub control. Fac aceleași lucruri pe care le face orice om sănătos. Merg cu Sofia, ne dăm cu placa, mergem pe munte, facem sport, alergăm, mergem la sală, cu copiii merg prin pădure. Ei nu simt că eu am o problemă.

Alimentația mea și a Danei, dar și a copiilor este la fel. Mâncăm aceleași lucruri. Noi oricum avem o dietă, un regim alimentar destul de sănătos de viață. Mâncăm multe legume, destul de puțină pâine asta pentru că e bine în general pentru sănătate, nu că sunt eu diabetic.”, a mai spus Dragoș Bucur pentru Click!