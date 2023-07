Cum arată Andreea Antonescu în costum de baie, după nașterea copilului: „Vreau să mă îngraș puțin!” FOTO

Artista Andreea Antonescu, în vârstă de 40 de ani, continuă să-i surprindă pe cei 370.000 de urmăritori de pe Facebook. Vedeta a publicat de curând o fotografie în costum de baie, iar internauții i-au complimentat silueta de invidiat.

Andreea Antonescu a devenit pentru a doua oară mamă de fată în luna decembrie a anului 2022. Artista se bucură de o vacanță la malul Mării Negre.

La doar șapte luni de la naștere, vedeta are un trup de invidiat, iar fanii săi i-au lăudat corpul. „Ești superbă”, „Arăți super”, „Ești unicat”, sunt doar câteva dintre comentariile primite de artistă.

Andreea Antonescu a mărturisit că în prezent are 45 de kilograme și că își dorește să se mai îngrașe puțin.

„Eu sunt în permanență dependentă de dulciuri. Mănânc în continuare foarte multe dulciuri, în special ciocolată. Obișnuiesc să merg la sală, mai fac din când în când câteva tratamente, dar nu fac parte din stilul meu de viață.

Chiar am avut noroc și de genă bună și de un metabolism foarte ok. De când am născut nu am reușit să merg extrem de des la sală, dar am avut noroc! Înainte de America Express făceam sală mai multă, de câte 4-5 ori pe săptămână, că să mă antrenez să pot rezista.

De obicei, după fiecare masă eu mănânc ciocolată, așa mi-am făcut un obicei! Dar acum, asta mică mă ține în priză pentru că nu stă locului deloc. Are o energie debordantă la 7 luni, parcă vrea să o ia din loc, e girofar!

Când am rămas însărcinată cu ea, aveam 47-48 de kilograme, iar acum am 45. Chiar vreau să mă îngraș puțin!”, a mărturisit Andreea Antonescu, conform Ciao.

Artista și-a șocat fanii în luna martie a acestui an cu un anunț neașteptat. Ea și jurnalistul Victor Vrînceanu, bărbatul cu care are o fetiță, Venice Victoria, s-au despărțit. Nu a oferit multe detalii despre motivul separării, însă a menționat că vor rămâne în relații bune.

„Dragii mei, vreau să aflați de la mine că relația pe care am avut-o cu Victor s-a încheiat! Despărțirea nu are ca și cauză subiecte care să țină prima pagină, ci doar simpla nepotrivire de caracter. Vom da amândoi ce e mai bun pentru creșterea bebelinei! Vă mulțumesc anticipat pentru faptul că îmi respectați alegerea de a nu mai discuta pe acest subiect!”, a transmis vedeta.

Andreea Antonescu a fost căsătorită cu Traian Spak, în 2011, și mai are o fiică, Sienna.