Andreea Antonescu a mărturisit cum a pierdut la cazino, în Las Vegas: „Mi-am promis să n-o mai fac”

Andreea Antonescu a relatat pe Facebook cum a decurs prima sa experiență la cazino. Vedeta a detaliat cât de repede a rămas fără banii puși în joc.

Întâmplarea a fost explicată sâmbătă pe platforma de socializare.

„O singură dată am jucat la cazino, prima data când am ajuns în Vegas, am introdus în aparat 1 dolar, am câștigat 20, pe care i-am pierdut în 30 de secunde”, a scris Andreea Antonescu pe Facebook.

Chiar dacă suma pierdută a fost derizorie, artista spune că și-a învățat lecția.

„Mi-am promis să n-o mai fac vreodată și de atunci singurul motiv pentru care merg la cazinourile din Las Vegas este să las aici o poză”, a mai scris Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu a plecat săptămâna aceasta, pentru câteva zile, în Statele Unite.

Vedeta a postat pe Facebook imagini cu ea în Las Vegas și Los Angeles.