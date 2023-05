Secretul pe care Andreea Antonescu evită să i-l dezvăluie fiicei sale: „La urma urmei, este un copilaș de 12 ani”

Andreea Antonescu nu i-a spus fiicei sale că s-a despărțit de Victor Vrînceanu, bărbatul alături de care are încă un copil, venit pe lume la sfârșitul anului trecut. Sienna este fata cea mare a artistei din căsătoria cu Traian Spak.

Cântăreața a mărturisit că Sienna, în vârstă de 12 ani, care locuiește alături de tatăl său în SUA, nu a aflat despre despărțirea dintre artistă și Victor Vrînceanu, scrie ego.ro

„Nu am discutat încă cu Sienna pe acest subiect, da. Ea mai are acces, (n.r. la știri) dar eu și mama mea încercăm să îi restricționăm, să spunem, unele lucruri. La urma urmei, este un copilaș de 12 ani. Consider că, poate, cea mai bună variantă este să vorbesc cu ea față în față. Întotdeauna mi-am dorit și mi-am promis, încă de când am rămas însărcinată cu Sienna, că o să fac tot posibilul ca să devin cea mai bună prietenă a ei ca ea să aibă încredere în mine, să discute cu mine absolut orice", a declarat artista.

"Este greu să nu dezamăgești"

Andreea Antonescu spune că a hotărât să-i vorbească Siennei despre acest subiect atunci când vor fi față în față.

„Sienna a plecat din România după ce am născut, dar nu până în momentul în care noi doi ne-am separat. Am considerat că, decât să o anunț prin FaceTime sau telefon, mai bine ne vedem față în față și discutăm acest subiect.(...) Este greu să fii părinte. Dar, pe de altă parte, cele mai mari satisfacții ale vieții de aici ți le iei. Dar trebuie să stai să gestionezi, te ocupi de un suflețel inocent, care te vede ca pe Dumnezeu, care te vede un gigant, un puternic. Atunci, este greu să nu dezamăgești un suflet curat și sincer, care te iubește necondiționat", a explicat Andreea.

S-a despărțit de tatăl mezinei

Andreea Antonescu și-a șocat fanii pe 10 martie 2023 cu un anunț neașteptat. Ea și Victor Vrînceanu, bărbatul cu care are o fetiță de doar câteva luni, s-au despărțit. Nu a dat foarte multe detalii despre motivul divorțului, dar a menționat că cei doi vor rămâne în relații bune.

„Dragii mei, vreau să aflați de la mine că relația pe care am avut-o cu Victor s-a încheiat! Despărțirea nu are ca și cauză subiecte care să țină prima pagină, ci doar simpla nepotrivire de caracter. Vom da amândoi ce e mai bun pentru creșterea bebelinei! Vă mulțumesc anticipat pentru faptul că îmi respectați alegerea de a nu mai discuta pe acest subiect!”, a postat Andreea Antonescu pe InstaStory.

Antonescu a fost căsătorită cu Traian Spak, în 2011, și mai are o fiică, Sienna, în vârstă de 11 ani, care a ales să locuiască alături de tatăl ei, în SUA.

La vârsta de 40 de ani a devenit pentru a doua oară mamă de fată, pe 19 decembrie 2022, după o relație cu Victor Vrînceanu, ziarist sportiv.