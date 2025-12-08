Corina Caragea, luată prin surprindere în vacanța din Doha: „Te măriți cu mine? Du-te dracu!”

Corina Caragea a început luna decembrie cu o vacanță peste hotare, unde a avut parte de o experiență neașteptată în timpul cursei cu taxiul. Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV a ales de această dată Doha, capitala Qatarului.

Corina Caragea a povestit pe rețelele de socializare că a fost surprinsă chiar în taxiul care o ducea spre una dintre destinațiile sale. Conform relatării, șoferul a salutat-o brusc în limba română, spre uimirea ei.

Curioasă, prezentatoarea l-a rugat pe șofer să îi mai spună ce cuvinte știe în limba română. Bărbatul a explicat, în engleză, că nu vorbește foarte bine limba română, dar înțelege destul de bine, pentru că în trecut a avut o iubită româncă pe nume Andreea.

„Weekendul acesta sunt aici. Hussein, taximetristul, înainte de a mă lăsa la destinație, îmi spune brusc în română: «Ce faci? Bine?» Mă uit cu atenție în oglindă, da, nu mi se pare? Ce surpriză frumoasă! Îmi explică în engleză că știe puțină română, dar înțelege tot. A lucrat în Germania și a avut o iubită româncă, Andreea. Și ce mai știi? Hussein al meu răspunde zâmbind inofensiv: «Te măriți cu mine?Du-te dracu!» Ne amuzam cu totii. Cursa ajunge la final. Hussein: “Hai pa!”. Just kidding. “Pe data viitor”, a povestit Corina Caragea pe Facebook.

Înainte de vizita în Qatar, Corina Caragea a petrecut o vacanță în Bora Bora, una dintre destinațiile exotice la care visa de mult timp. Prezentatoarea a descris locul drept „cel mai frumos” în care a ajuns vreodată, deși costurile au fost pe măsură.

Corina Caragea a dezvăluit că pentru o masă în oraș, pentru două persoane, a plătit aproximativ 1.000 de lei, însă experiența a meritat pe deplin: peisaje spectaculoase, apă turcoaz și liniște.