Top 10 cele mai frumoase insule din lume: destinații de vacanță care-ți taie răsuflarea FOTO

Insulele, mici paradisuri înconjurate de apă, sunt o atracție exotică pentru cei care vor să scape de agitație și să se relaxeze pe nisipul fierbinte, sub razele dogoritoare ale soarelui.

Fiecare insulă este unică și de neegalat și indiferent că ești în căutarea sălbăticiunii sau a stațiunilor de lux, există un loc aparte pentru fiecare, potrivit planetware.com.

Maldive

Insulele Maldive reprezintă unele dintre cele mai uimitoare insule ale lumii, dar marea este cea care face cu adevărat aceste insule să strălucească. Apele acvamarine luminoase, cu o claritate cristalină, trec peste aceste țărmuri albe orbitoare.

Format din 26 de atoli naturali, arhipelagul Maldive este arhipeleagul situat la cea mai mică altitudine, ridicându-se la cel mai înalt nivel de trei metri deasupra mării, care se micșorează în fiecare an.

Sub apele fascinante, recifele de corali înfloresc, atrăgând scafandri, iubitori de scufundări și surferi din întreaga lume. Pe uscat, stațiunile de lux din Maldive atrag mii de turiști an de an.

Bora Bora, Polinezia Franceză

Având forma unui sombrero uriaș, această insulă vulcanică luxuriantă are un punct forte ce-i ilustrează frumusețea tropicală - laguna de culoare turcoaz technicolor. Aici, peștii, țestoasele, rechinii și razele înoată în apele limpezi, iar bungalourile aflate deasupra apei sunt o atracție de neratat.

Scufundările și snorkelingul sunt excelente în recifele din jur, iar traseele de drumeții se împletesc prin pădurile împânzite de palmieri.

Palawan, Filipine

Palawan reprezintă paradisul din Filipine. Această provincie insulară se întinde spre sud-vest până în Borneo.

Plajele cu nisip alb sunt mărginite de palmieri, în timp ce sub apă recifele de corali, diversitatea impresionantă de pești tropicali, îl fac unul dintre cele mai bune locuri pentru scufundări din lume. Alte atracții includ fauna sălbatică unică a insulelor, lacurile de smarald și satele pitorești de pescari.

Una dintre atracțiile de top din Palawan este Parcul Național al Râului Subteran Puerto Princesa, inclus în Patrimoniul Mondial, un sistem impresionant de peșteri de calcar cu un râu subteran lung.

Seychelles

La est de Kenya, acest arhipelag relativ nealterat de 115 insule de corali și granit este plin de atracții, de la jungle incluse în Patrimoniul UNESCO și recife de corali, până la plaje mărginite de palmieri, flancate de bolovani giganți. Aproape jumătate din suprafața totală a acestor insule ecuatoriale este protejată, iar multe dintre insule se află în sanctuare marine bogate în pești.

Seychelles are, de asemenea, unele dintre cele mai bogate zone de pescuit ale planetei, ceea ce face din aceasta o destinație de top pentru pescari.

Santorini, Grecia

Vile albe pe stânci vulcanice, biserici cu cupolă albastră ce se ridică pe marea strălucitoare... Pur și simplu Santorini.

Cocoțate pe stâncile de lavă neagră, așezările Firá și Oia sunt cele mai pitorești și mai scumpe destinații ale insulei, iar Oia se numără printre cele mai fotografiate locații din lume. Alte atracții din Santorini sunt situl arheologic Akrotíri, Thira antică, plaja cu nisip negru din Perissa și, desigur, apusurile sublime.

Insulele Cook

Între Polinezia Franceză și Samoa, dar cu legături puternice cu Noua Zeelandă, cele 15 insule ale arhipelagului se numără printre bijuteriile subestimate ale Pacificului de Sud.

Printre atracțiile de top ale insulelor se numără lagunele ispititoare de acvamarin, plajele mărginite de palmieri și vârfurile vulcanice. Însă, dincolo de toate, localnicii sunt printre cei mai prietenoși din Pacificul de Sud.

Rarotonga este principalul centru turistic, cu numeroasele sale stațiuni. Aitutaki este una dintre cele mai frumoase insule din Pacificul de Sud. Sate împodobite cu hibiscus se ghemuiesc pe dealuri, iar 21 de motus sau insulițe mici se întind de-a lungul lagunei sale paradisiace.

Bali, Indonezia

Surfingul, înotul și statul la soare sunt activități populare pe frumoasele plaje ale insulei, iar turiștii vor găsi atât de multe alte lucruri de făcut pe această insulă exotică: de la vizitarea templelor și a obiectivelor turistice din peisajul rural luxuriant până la tratamente spa, cumpărături și drumeții.

Insulele Dalmației, Croația

În Marea Adriatică, în largul coastei Croației, Insulele Dalmației sunt un amestec încântător de relaxare și istorie bogată. Sate pitorești și hoteluri de tip boutique și restaurante se împrăștie pe aceste insule superbe, care sunt înconjurate de mări strălucitoare și unele dintre cele mai bune plaje din Croația.

Fiji

Una dintre evadările tropicale preferate ale Australiei, Fiji are plaje cu nisip alb, ape turcoaz translucide și recife de corali pline. În plus, oamenii din Fiji îi întâmpină pe vizitatori cu zâmbete calde și prietenoase.

Scufundările, snorkelingul, pescuitul și, în unele zone, surfingul sunt toate lucruri populare de făcut în Fiji.

Kauai, Statele Unite ale Americii

Kauai este numită „Insula Grădină” din motive întemeiate: pădurile tropicale acoperă o mare parte, cascadele cad de pe stânci de lavă, iar parfumul îmbătător al florilor tropicale domină aerul.

Dar frumusețea insulei nu constă doar în flora sa luxuriantă. Linia de coastă spectaculoasă îți taie răsuflarea. Lava a sculptat această insulă uimitoare, ridicându-se de pe fundul oceanului pentru a forma creste și stânci vertiginoase, marginite de plaje superbe.

Sub mările sale de albastru cobalt, țestoase și pești tropicali înoată de-a lungul recifelor de corali, încântând scafandrii și snorkelingii de pe tot globul.

Cele mai importante atracții din Kauai: Coasta Na Pali, Canionul Waimea și priveliștile acoperite de nori de la stâncile de deasupra Golfului Hanalei.