Denise Rifai, despre bărbatul celebru care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele. Sincer”

Denise Rifai a dezvăluit ce înseamnă pentru ea dragostea și ce bărbat ar putea iubi o viață întreagă, deși, în prezent, trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa, potrivit Click!

Invitată în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, realizatoarea emisiunii „40 de întrebări” a schimbat rolurile și a răspuns, la rândul ei, provocărilor incomode despre carieră și aspecte intime din viața personală.

Iubita lui Dan Alexa s-a luminat la față atunci când discuția a ajuns la bărbatul care i-a stârnit imaginația. Întrebată cine este cel care a impresionat-o într-atât, Denise Rifai a admis, cu un zâmbet cald, că încă îl admiră pe actorul Kevin Costner.

„Există un singur bărbat! Cu Kevin Costner: Este iubitul vieții mele. Sincer, nu glumesc. E genul meu de bărbat. Acum câțiva ani, el făcea reclamă la Turkish Airlines. Eu eram pe Calea Victoriei și mă gândeam că nu îmi place și mie de niciun bărbat. La un moment dat, l-am văzut pe panouri și am zis: «Ăsta e genul meu»”, a spus Denise Rifai pentru sursa citată.

Denise Rifai: „Pentru mine dragostea este pe viață”

Referitor la viziunea ei despre iubire, Denise Rifai a mărturisit că rămâne adepta unei căsnicii durabile și își păstrează convingerea că destinul îi poate aduce, la momentul potrivit, omul potrivit. Nu exclude însă posibilitatea ca acest capitol să se fi deschis deja în viața ei.

„Pentru mine dragostea înseamnă protecție. Nu există că dragostea durează trei ani, pentru mine dragostea este pe viață, iar bărbatul proiectat pentru mine este pe viață, a mai spus Denise Rifai într-un interviu.

Articolul integra, în Click!