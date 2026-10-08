 Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert la Paris. Gestul făcut ulterior de artistă | adevarul.ro
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Video Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert la Paris. Gestul făcut ulterior de artistă

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Celine Dion a trecut printr-un moment neplăcut în timpul concertului susținut pe 7 octombrie la Paris, după ce a alunecat și a căzut pe scenă, în fața miilor de fani. Artista s-a ridicat însă rapid și și-a continuat prestația, în aplauzele publicului.

Celine Dion și-a păstrat cumpătul după căzătură
Celine Dion și-a păstrat cumpătul după căzătură Foto: Captură YouTube Page Six

Incidentul a avut loc la Plenitude Arena. Imaginile surprinse de spectatori și distribuite ulterior pe rețelele sociale o arată pe Dion traversând scena și cântând, înainte de a pierde echilibrul și de a cădea.

Artista ar fi alunecat după ce pantalonii i s-au prins sub călcâi în timp ce se deplasa pe scenă, relatează Entertainment Weekly

După căzătură, Celine Dion s-a ridicat fără ajutor și le-a transmis fanilor un semn că e în regulă, ridicând degetul mare, înainte de a continua melodia.

Momentul a avut loc în cadrul seriei de concerte care marchează revenirea artistei pe scenă după o pauză de șase ani, cauzată de problemele de sănătate asociate sindromului persoanei rigide (Stiff Person Syndrome), o afecțiune neurologică rară diagnosticată în 2022.

Actuala serie de spectacole de la Paris se desfășoară până pe 17 octombrie, urmând să fie reluată în luna mai a anului viitor.

Revenirea lui Celine Dion în fața publicului a fost considerată unul dintre cele mai importante momente din cariera sa recentă, după perioada dificilă în care artista a fost nevoită să își anuleze turneele și să se retragă temporar din activitatea concertistică din motive medicale.

Ce este sindromului persoanei rigide

SPS este o afecțiune neurologică autoimună rară, care provoacă adesea rigiditate musculară și spasme dureroase, cu intensitate variabilă. Boala apare atunci când organismul atacă în mod eronat celulele nervoase sănătoase. În prezent, nu există un tratament cunoscut care să vindece această afecțiune.

După diagnostic, Dion s-a retras din lumina reflectoarelor și a susținut doar trei apariții muzicale scurte. Prima a fost în cadrul unui eveniment caritabil virtual dedicat angajaților din domeniul medical, în timpul pandemiei de COVID-19, în 2020.

A urmat apariția de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară din 2024, desfășurată la Paris, unde a interpretat piesa „Hymne à l’amour” a lui Édith Piaf. În același an, artista a cântat și la finalul prezentării de modă a designerului Elie Saab, organizată la Riad, în Arabia Saudită.

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