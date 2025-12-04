Ce pedeapsă a primit medicul care a alimentat dependenţa de ketamină a lui Matthew Perry

Doctorul Salvador Plasencia, acuzat că a alimentat dependența de ketamină a actorului Matthew Perry, a fost condamnat miercuri la 30 de luni de închisoare. Medicul face parte dintr-un grup de cinci persoane urmărite penal pentru rolul lor în tragedia care a dus la moartea starului din „Friends” în octombrie 2023.

Doctorul Salvador Plasencia a primit o pedeapsă de 30 de luni de închisoare după ce a recunoscut că i-a vândut lui Matthew Perry aproximativ douăzeci de flacoane de ketamină în săptămânile dinaintea morții acestuia. Actorul, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit inconștient în jacuzzi, în urma unei supradoze. Deși Plasencia nu a furnizat flaconul care i-a fost fatal, procurorii îl consideră unul dintre principalii responsabili ai rețelei care a exploatat dependența starului.

Medicul risca până la 40 de ani de închisoare și a promis instanței că va renunța voluntar la dreptul de a practica medicina.

Reacția familiei actorului

Într-o declarație depusă la dosar, mama actorului, Suzanne Perry, și tatăl său vitreg, Keith Morrison, au transmis că medicul a eșuat să își îndeplinească responsabilitățile profesionale. „Recuperarea lui Matthew (Perry) depindea de faptul că ați spus nu”, au scris cei doi.

Avocații lui Plasencia au încercat să explice comportamentul acestuia: „Nu este un om rău. Este cineva care a comis greșeli grave în deciziile sale medicale privind utilizarea neautorizată a ketaminei”, au transmis ei într-un comunicat. „Greșelile pe care le-a comis în cele 13 zile în care l-a tratat pe domnul Perry îl vor bântui pentru totdeauna”, au adăugat avocatele Karen Goldstein și Debra White, potrivit News.ro.

O „exploatare” sistematică a vulnerabilității actorului

Potrivit acuzării, Plasencia a orchestrat „exploatarea” actorului după ce acesta a recidivat în lupta cu dependența în toamna anului 2023. Într-un mesaj descoperit de anchetatori, medicul îi scria unui furnizor: „Mă întreb cât va plăti cretinul ăsta”.

Procurorii au arătat că flacoanele cumpărate cu aproximativ 12 dolari erau revândute actorului cu 2.000 de dolari. Uneori, medicul chiar mergea acasă la Perry pentru a-i administra personal ketamina. În cadrul uneia dintre aceste vizite, tensiunea arterială a actorului „a crescut, provocând paralizia”, potrivit anchetei. Episodul nu l-a oprit însă pe Plasencia să lase în urmă mai multe flacoane, în grija asistentului personal al vedetei.

Matthew Perry urma inițial un tratament medical supravegheat cu ketamină pentru depresie, însă efectele stimulante ale substanței l-au făcut treptat dependent.

Rețeaua din jurul actorului și următoarele sentințe

Pe lângă Plasencia, alte patru persoane sunt urmărite penal: un al doilea medic, asistentul personal al lui Perry, un intermediar și o traficantă. Toți au pledat vinovați și urmează să fie condamnați în următoarele două luni.

O atenție deosebită este îndreptată spre Jasveen Sangha, cunoscută ca „regina ketaminei”, care a vândut flaconul responsabil de moartea actorului. Sentința ei este programată pentru miercurea viitoare.

Un destin marcat de dependență și o moarte care a emoționat lumea

Moartea lui Matthew Perry a stârnit o undă de șoc la Hollywood și în rândul milioanelor de fani ai serialului „Friends”. Actorul, care i-a dat viață lui Chandler Bing între 1994 și 2004, vorbise public despre lupta sa cu dependența de droguri și alcool.

În memoriile publicate în 2022, Perry povestea că a trecut prin 65 de ședințe de dezintoxicare și a cheltuit peste nouă milioane de dolari încercând să își recapete sănătatea. Suferise și mai multe operații, inclusiv una la colon, după complicații provocate de consumul de opioide, mărturisind: „Ar fi trebuit să fiu mort”.

Tragedia din 2023 a readus în discuție vulnerabilitatea actorului și responsabilitatea celor care, în loc să-l ajute, au profitat de slăbiciunile sale.