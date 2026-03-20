Ce mâncare de post gătește Anca Țurcașiu când i se face dor de copilărie: „Mi-o făcea bunica și mi-e tare dor”

Anca Țurcașiu le-a arătat fanilor săi, pe reţelele sociale, cum pregătește una dintre mâncărurile sale preferate din copilărie, o rețetă simplă, de post, care îi trezește amintiri despre bunica sa.

Anca Țurcașiu a împărtășit cu urmăritorii săi un moment personal, transformând o rețetă banală într-o adevărată poveste despre copilărie, dor și familie. Artista a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care gătește mâncare de mazăre, preparat pe care îl asociază cu copilăria și cu bunica sa.

 „Salut. Astăzi voi găti mâncarea mea preferată. Mâncare de mazăre. De când eram mică mâncam mazăre și frigănele. Îmi făcea bunica și îmi e tare dor. Mazăre, mărar, o ceapă și roșii tocate. E tot ce ne trebuie. Hai să vedeți”, a transmis vedeta pe Instagram.

O rețetă simplă, ideală pentru perioada de post

Preparatul ales de Anca Țurcașiu este unul cât se poate de potrivit pentru această perioadă, fiind o mâncare de post, fără ingrediente de origine animală, dar bogată în gust și savoare.

Artista a demonstrat, pas cu pas, cât de ușor poate fi pregătită această rețetă: ceapa se toacă mărunt și se călește ușor, apoi se adaugă mazărea și puțină apă. Ulterior, se încorporează bulionul, iar amestecul este lăsat să fiarbă până când aromele se întrepătrund.

La final, mărarul proaspăt, tocat fin, oferă preparatului o notă autentică și proaspătă, specifică bucătăriei de acasă. Rezultatul este o mâncare simplă, dar reconfortantă, perfectă pentru mesele din timpul postului.

„Și gata, a ieșit o bunătate. Nu-i așa că v-am făcut poftă?”, a spus artista, încheind clipul cu zâmbetul său inconfundabil.

Una dintre cele mai îndrăgite şi, în acelaşi timp, modeste vedete din România, Anca Țurcașiu s-a născut pe 8 mai 1970, la București, şi și-a descoperit talentul artistic încă din adolescență. La doar 14 ani, apărea în filmul „De dragul tău, Anca”, marcând începutul unei cariere complexe. Drumul său a continuat în muzică, unde a debutat în 1986 la Festivalul Trofeul Tinereții Amara, obținând premiul I. În același an, a fost remarcată și la Festivalul de la Mamaia, unde a primit o mențiune pentru interpretările sale, notează Click!.

De-a lungul timpului, artista a colaborat cu nume importante ale muzicii românești, precum Marius Țeicu, Marcel Dragomir sau Jolt Kerestely.

Pe lângă muzică, teatrul a rămas o constantă în viața sa. După pregătirea cu actorul Petre Gheorghiu, Anca Țurcașiu a urmat Academia de Teatru și Film din Târgu Mureș, pe care a absolvit-o în 1994.

A devenit, în paralel, o figură cunoscută pe micul ecran, prezentând emisiuni precum „Magazin duminical” sau „Muzica pentru toți” și fiind coprezentatoare a show-ului „Ba da, ba nu”, alături de Mihai Constantinescu. A jucat în filme precum „Miss Litoral” și a urcat pe scena Teatrului „Constantin Tănase” în spectacolul „Are tata fată mare”, în regia lui Ion Lucian.

În prezent, artista rămâne activă atât pe scenă, cât și în relația cu publicul său în mediul online, unde reușește să îmbine momentele artistice cu cele personale. 

