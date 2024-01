Anca Țurcașiu le-a dezvăluit fanilor ce mănâncă la micul dejun: „Excepțional”

Anca Țurcașiu are, la cei peste 50 de ani, o siluetă de invidiat. Stilul său de viaţă sănătos este, pentru mulți dintre fanii săi, o sursă de inspirație. De aici și curozitatea cu privire alimentația sa.

Anca Ţurcaşiu a reuşit să se menţină în formă de-a lungul anilor și nu doar datorită zestrei genetice, ci și disciplinei și atenției acordate sportului și alimentației.

Vineri, vedeta le-a dezvăluit fanilor ce mănâncă la micul dejun.

Și, deși nu este o surpriză că în farfuria vedetei nu se regăsește carne, prima masă a zilei, este una chiar consistentă, nu doar sănătoasă.

„Bună dimineața! Haideți cu mine la micul-dejun, care înseamnă avocado cu sos soia și cu lămâie, omletă, ardei gras și măsline, un sendviș excepțional!”, a explicat Anca Țurcașiu într-o postare video distribuită Facebook și pe Instagram.

În urmă cu o lună, vedeta, în vârstă de 53 de ani, a dezvăluit și o rețetă de aperitiv care se prepară în doar 15 minute.

„Am amestecat aici ouă, parmezan, smântână lichidă vegetală, puțină boia iute și puțină sare și puțin piper. Am copt ardei capia foarte gustos, am pus feliuțe de dovlecel puțin să le fierb, apoi iată cum le rulez. Fac un rulou pe care îl pun în formă. Creez spațiu în interior și adaug această compoziție. Între timp am încins cuptorul, le coacem și se servesc cu pâine prăjită”, a explicat Anca Țurcașiu.