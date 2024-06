Bucurie în familia Ancăi Turcașiu, care a devenită bunică de fetiță la 54 de ani: „Sunt cea mai fericită de pe pământ”

Fericire în familia Ancăi Țurcașiu. La doar 54 de ani, vedeta a devenit bunică. Nora acesteia, Andreea, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care a primit nota 10 la naștere. „Sunt cea mai fericită de pe pământ”, a mărturisit vedeta.

„Acesta este un anunț oficial! De azi-noapte, de la ora 00:30, sunt bunică! Sunt cea mai fericită de pe pământ. A venit pe lume Zoe, minunată, splendidă, specială, sănătoasă și suntem foarte, foarte fericiți”, a transmis Anca Țurcașiu, pe Facebook.

Potrivit Click, Radu, fiul Ancăi Țurcașiu, s-a căsătorit civil în aprilie 2022, la doar 23 de ani, cu aleasa inimii lui, Andreea.

Imediat după căsătoria tinerilor, Anca declara că nu este, încă, pregătită să devină bunică.

„Cum sună apelativul ăsta! Soacră mare! Eu cu Andreea, nora mea, am avut o relație de prietenie, eu o consider o prietenă foarte bună. În curând să o să spun spun că sunt bunică! Nu mă gândesc la viitor. Mi-e frică! A fost foarte emoționant momentul de la Starea Civilă, foarte frumos. Extrem de emoționant. Relația lor e de trei ani de zile, ei sunt foarte discreți. Au făcut un eveniment foarte restrâns. Sunt niște copii, sunt buni, tandrii, romantici. Se completează reciproc. Eu am trăit acești trei ani alături de ei. Sunt un cuplu extrem de legat. La cununie a fost puțină lume. Am fost eu, tatăl meu și copiii. Ei sunt familia mea”, a declarat Anca Țurcașiu, la Pro TV.

Radu, fiul Ancăi Țurcașiu, este rezultatul mariajului dintre cântăreață și Cristian Georgescu. Actrița și fostul ei partener au divorțat, în 2020, după 22 de ani de mariaj. Divorțul nu a fost unul amiabil.

Fiul Ancăi preferă să-și țină viața departe de lumina reflectoarelor. Tânărul a urmat cursurile Facultății de Pedagogie și s-a orientat către o meserie ce-i permite să fie mereu în natură, acesta fiind profesor de snowboard în Brașov.