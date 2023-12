Rețetă rapidă de aperitiv de la Anca Țurcașiu. E gata în 15 minute

Dacă nu ai avut timp să pregătești nimic și, totuși, vrei să-i surprinzi pe cei dragi, Anca Țurcașiu vine în ajutor. Vedeta, în vârstă de 53 de ani, a dezvăluit o rețetă care se prepară în doar 15 minute.

„Astăzi am invitat niște prieteni la masă și la aperitiv am găsit o rețetă pe internet și vreau să o prepar pentru ei. Am amestecat aici ouă, parmezan, smântână lichidă vegetală, puțină boia iute și puțină sare și puțin piper.

Am copt ardei capia foarte gustos, am pus feliuțe de dovlecel puțin să le fierb, apoi iată cum le rulez. Fac un rulou pe care îl pun în formă. Creez spațiu în interior și adaug această compoziție. Între timp am încins cuptorul, le coacem și se servesc cu pâine prăjită.

Este foarte sănătos. Pare complicat, dar este extrem de simplu, mi-a luat maxim un sfert de oră. Dar sunt sigură că îi voi încânta pe prieteni mei cu un produs spectaculos”, a afirmat Anca Țurcașiu.

A renunțat la apa din comerț

Anca Ţurcaşiu a dezvăluit în urmă cu un an că nu mai consumă apă din comerț, ci una specială, alcalină.

„Nu mai consum apă din comerţ. Beau o apă specială care se diferenţiază de toate celelalte. Este apa kangen, o apă ionizată alcalină, care filtrează clorul şi multe alte impurităţi. O beau, mă spăl cu ea, îmi spăl şi fructele şi legumele, şi gătesc cu ea“, a mărturisit aceasta.