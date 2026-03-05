search
Călin Donca povestește despre zilele în care a rămas blocat în Dubai: „Din ce am observat la fața locului, realitatea este mult mai calmă”

0
0
Publicat:

Afaceristul brașovean Călin Donca a povestit despre șederea sa în Dubai, unde s-a aflat în tranzit spre vacanța exotică din Zanzibar. Escala s-a prelungit după ce mai multe zboruri au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Donca se afla în Dubai alături de familie.

Călin Donca/FOTO: Facebook
Călin Donca/FOTO: Facebook

Explozii puternice au fost auzite marți seară în Doha, Dubai și Abu Dhabi, potrivit jurnaliștilor AFP și martorilor locali, în timp ce Iranul își continuă campania de atacuri cu rachete și drone în regiunea Golfului. De aceea, multe zboruri au fost suspendate.

Și Anca Țurcașiu s-a confruntat cu o situație asemănătoare, fiind blocată împreună cu partenerul ei în Doha, Qatar. Ulterior, cei doi au găsit bilete pentru a se întoarce în România.

„Gata, dragii mei! Am reușit să ne liniștim. După foarte multe ore petrecute astăzi în aeroport, cu reprezentanții de la Qatar (n.r. Qatar Airlines), am reușit să găsim bilete de întoarcere spre București pe data de 11, prin China, Istanbul, nu contează.

Ideea este că vom ajunge la București, în sfârșit. Doamna ambasador Daniela Băzăvan a fost alături de noi mereu, îi mulțumim!”, a transmis aceasta pe Facebook.

Donca: „În anumite zone, cum este Palm Jumeirah, se mai aud zgomote îndepărtate”

Călin Donca, în vârstă de 41 de ani, a părăsit competiția Survivor România 2026 din motive medicale și a povestit exclusiv pentru Click! cum l-a schimbat această experiență și ce impact a avut asupra lui.

Întrebat de cât timp se află în Dubai și cum simte agitația războiului de acolo, Donca a spus că „realitatea este mult mai calmă decât ceea ce se prezintă pe rețelele de socializare”.

„Ne aflăm în Dubai de puțin timp, fiind în tranzit spre o altă destinație. Din ce am observat la fața locului, realitatea este mult mai calmă decât ceea ce se prezintă pe rețelele de socializare. Viața își urmează cursul firesc: oamenii ies la plimbare, restaurantele sunt deschise, traficul funcționează normal.

Au existat câteva incidente izolate, însă nimic care să pună în pericol siguranța turiștilor. În anumite zone, cum este Palm Jumeirah, se mai aud zgomote îndepărtate, dar acestea sunt legate de un conflict aflat la sute de kilometri distanță, fără a avea ca țintă Emiratele Arabe Unite. Per ansamblu, atmosfera este una de normalitate”, a spus Călin Donca.

Citește interviul complet pe Click!

