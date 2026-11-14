 Bendeac, ironie despre dacii cu arme laser și românii nostalgici după comunism. Val de reacții după postarea actorului | adevarul.ro
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Bendeac, ironie despre dacii cu arme laser și românii nostalgici după comunism. Val de reacții după postarea actorului

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Actorul Mihai Bendeac a stârnit numeroase comentarii pe Facebook după ce a publicat un mesaj ironic despre cei care susțin teorii controversate privind trecutul dacilor, dar resping opiniile despre perioada comunistă pe motiv că interlocutorii nu au trăit în acei ani.

Actorul Mihai Bendeac
Actorul Mihai Bendeac Foto: FB

„În România, cineva care este sigur că dacii aveau arme cu laser îți poate servi o replică de genul: «De unde știi cum se trăia pe vremea lui Ceaușescu? Că nu erai născut atunci!»”, a scris Mihai Bendeac, pe Facebook.

Mesajul acestuia a stârnit reacții diferite din partea urmăritorilor. Unii au fost de acord cu ironia actorului, în timp ce alții i-au reproșat că ar trebui să se limiteze la actorie.

„Foarte mulți suveraniști pe aici, ofuscați că Bendeac are dreptate”, a comentat o persoană.

„Rămâi la actorie, nu sări și la politică pentru că nu ți se potrivește, omule”, i-a transmis altcineva. 

„Ca actor, jos pălăria, dar ca om și caracter, din păcate, lași de dorit. Îmi pare rău când nu ești documentat și aberezi pe unele probleme grave ale societății noastre”, a comentat un internaut.

Comparații între perioada comunistă și prezent

Un comentariu a adus în discuție diferențele dintre viața de zi cu zi din comunism și cea din prezent. 

„Întrebarea este cu mai multe răspunsuri… Depinde ce răspuns urmărești… Dacă discutăm despre siguranța zilei de mâine, a locului de muncă etc., era mai bine pe timpul lui Ceaușescu. Dacă discutăm despre disponibilitatea produselor la raft, e mai bine acum, dar la ce bun, atâta timp cât pensionarii, de exemplu, se uită la produse și pleacă…”, a scris un internaut.

Alți urmăritori au criticat nostalgia față de regimul comunist. 

„Mai dureros este că unii au trăit în acele vremuri oribile și acum le este dor de ele. Vin cu mizerii de genul „eram săraci, dar fericiți”. Sau alții, care nici măcar nu erau născuți atunci, dar care își doresc acum o dictatură comunistă”, a scris o persoană.

Nu este prima dată când Bendeac ironizează nostalgia după comunism

Nu este prima dată când Mihai Bendeac ironizează opiniile celor care susțin că în perioada comunistă se trăia mai bine. Într-o postare anterioară, actorul a afirmat că a găsit „postarea perfectă”, despre care credea că nu ar trebui să provoace reacții negative, indiferent de convingerile celor care o citesc.

„Victorie!!! Am găsit postarea perfectă! Am găsit singura postare de pe Facebook-ul românesc ce nu are cum să aibă parte de hate”, a scris atunci Bendeac.

Actorul le-a transmis celor care consideră că România era un loc mai bun în urmă cu 35 de ani să experimenteze din nou condițiile de viață din acea perioadă, alături de familiile lor.

„Celor care consideră că România era cum trebuie acum 35 de ani, le doresc să îi ajute Dumnezeu să trăiască împreună cu familia și cei dragi exact la calitatea vieții de atunci”, a afirmat actorul.

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