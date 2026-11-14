„Alții cu facultăți grele nu ajung la suma asta”. Meseria din spatele conturilor OnlyFans, plătită cu 2.500 de euro lunar

O agenție care administrează conturi OnlyFans caută un specialist în producție de conținut, căruia îi oferă 2.500 de euro pe lună. Anunțul de angajare a stârnit numeroase reacții în online.

Industria de videochat s-a dezvoltat în ultimii ani în România. Foto: Vadim Fedorchenko MAGNIFIC.com

Un anunț publicat pe o platformă de recrutare, pentru un post de Head of Content, a atras atenția românilor prin salariul oferit, dar și prin natura activității.

Angajatorul, care se prezintă drept o agenție de management pentru creatori de conținut destinat adulților, caută o persoană care să coordoneze producția și publicarea materialelor pentru peste 100 de conturi OnlyFans.

Ce trebuie să facă angajatul plătit cu 2.500 de euro lunar

Postul este prezentat ca fiind disponibil în București, iar salariul propus este de 2.500 de euro lunar. Anunțul nu precizează clar dacă suma este netă sau brută.

Potrivit anunțului, agenția administrează peste 100 de creatori de conținut pentru adulți și dispune de echipe de comunicare, marketing și producție. Persoana recrutată ar urma să coordoneze activitatea editorială a conturilor.

„Căutăm omul care răspunde de tot conținutul: ce se filmează, ce se postează, ce se vinde, pe fiecare cont”, arată angajatorul.

Printre responsabilitățile viitorului angajat se numără realizarea calendarelor de conținut, pregătirea instrucțiunilor pentru creatorii care filmează de acasă, organizarea ședințelor de filmare, redactarea scenariilor și stabilirea cadrelor necesare.

El trebuie să coordoneze și o echipă de editori video și foto, împreună cu responsabilul de publicarea materialelor. În plus, va analiza veniturile obținute din conținutul vândut și eficiența postărilor, colaborând permanent cu administratorii conturilor și cu echipa de vânzări.

Candidații trebuie să aibă cel puțin trei ani de experiență în managementul influencerilor, producția de conținut sau agenții de marketing și să fi administrat simultan peste 20 de conturi ori campanii.

Sunt solicitate cunoștințe de editare foto și video în programe precum Adobe Suite, CapCut și Canva, dar și familiarizarea cu instrumentele bazate pe inteligență artificială. Cunoașterea avansată a limbii engleze este obligatorie, iar spaniola reprezintă un avantaj.

Angajatorul mai precizează că persoana recrutată trebuie să fie confortabilă cu industria conținutului explicit și capabilă să ia decizii pe baza rezultatelor comerciale.

Oferta include un salariu fix și bonusuri în funcție de veniturile generate de conținutul nou, acces la programe profesionale de editare, instruire și oportunități de dezvoltare. Procesul de selecție presupune un test practic de două ore, urmat de o perioadă de probă plătită de două săptămâni.

Salariul a stârnit controverse

Mulți români au considerat că salariul oferit este prea mic în raport cu numărul de conturi administrate, volumul de muncă și responsabilitățile postului.

„2.500 e foarte, foarte puțin pentru jobul ăsta. Și 10.000 ar fi puțin”, a comentat un român, referindu-se la suma în euro.

Un altul a atras atenția asupra numărului mare de conturi și campanii pe care viitorul angajat ar urma să le supravegheze.

„E super mic. 100 de conturi și 20 de campanii în paralel, nu-ți iese nici 25 de euro pe task, dacă e s-o iei așa”, a susținut acesta.

Volumul de muncă i-a făcut pe unii să se întrebe dacă responsabilitățile descrise în anunț pot fi îndeplinite în mod realist de o singură persoană.

„Nu mă știu cu social media management și din astea, dar e fezabil ce zic ăștia, să administrezi peste 100 de conturi?”, a întrebat un român.

Altcineva a ironizat amploarea activității și posibilitatea utilizării inteligenței artificiale pentru realizarea planurilor editoriale.

„ChatGPT, fă-mi content plan pentru 100 de conturi de social media”, a glumit acesta.

Alții au fost surprinși de complexitatea activității, care presupune coordonarea unei echipe și urmărirea permanentă a rezultatelor comerciale.

„Ăștia angajează doar pe rezultate, așa ar trebui să arate fiecare job în marketing: influencer, campanii, cifre, rezultate, plus experiență vastă în domeniul de expertiză. Dacă Only a înțeles, ar trebui să înțeleagă și multinaționalele”, a comentat un român.

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Unii au privit oferta cu îndoială, fiind curioși dacă suma de 2.500 de euro reprezintă venitul efectiv al angajatului sau dacă din aceasta trebuie achitate taxe și contribuții.

Este nevoie de facultate pentru un asemenea loc de muncă?

Unii români au remarcat că salariul oferit depășește veniturile obținute de numeroși absolvenți de facultate.

„Pentru un job unde te poți califica și cu opt clase e OK, alții cu facultăți grele nu ajung la suma asta”, a comentat un român.

Afirmația a fost contestată de alții, care au atras atenția că lipsa unei cerințe privind studiile universitare nu înseamnă că activitatea ar fi simplă.

Un alt român a observat că responsabilitățile postului presupun competențe complexe de organizare și management.

„Trebuie să faci chestii destul de complicate, care necesită ceva inteligență. Dar suntem noi blocați mental și credem că, dacă-i cu femei dezbrăcate, înseamnă că toți cei implicați abia leagă două cuvinte”, a explicat acesta.

Alții au susținut că experiența practică și abilitățile dobândite în timp pot cântări mai mult decât diploma de absolvire a unei facultăți.

„Nu știu dacă ai aflat. În 2026, experiența și ce știi să faci sunt mai importante decât o hârtie”, a comentat un român.

„Sunt foarte mulți români de succes care nu au o facultate în spate și o duc foarte bine”, a comentat altcineva.

România, un sfert de secol de videochat

Industria videochatului are o istorie de peste 25 de ani în România. La începutul anilor 2000, anunțurile de recrutare pentru tinere care urmau să lucreze în studiouri de videochat apăreau tot mai des în ziare. Angajatorii căutau în special studente care cunoșteau limba engleză și promiteau venituri cuprinse între 300 și 1.000 de dolari lunar.

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„Pe piața muncii din România a apărut o nouă profesie: operatoare de videochat”, informa publicația „Cuvântul Libertății”, în 2001, descriind noua activitate a unor tinere care realizau spectacole erotice în direct pe internet.

La mijlocul anilor 2000, studiourile se extinseseră în numeroase orașe, iar anunțurile de angajare puteau fi întâlnite inclusiv în apropierea universităților. Unele firme promiteau salarii de câteva mii de dolari.

Dezvoltarea internetului rapid, a rețelelor sociale și a platformelor internaționale a schimbat treptat industria. Dacă inițial activitatea era concentrată în studiouri, în ultimii ani tot mai mulți creatori au început să producă materiale independent, de acasă, prin platforme precum OnlyFans și Fansly. În paralel, au apărut agenții specializate în administrarea conturilor, editare, promovare și vânzarea conținutului.

În 2023, Lucian Heiuș, fostul șef al ANAF, vorbea despre aproximativ 5.000 de firme și 400.000 de persoane implicate în industria videochatului din România. Estimarea a fost contestată de specialiști, care au atras atenția că o persoană poate administra mai multe conturi.

În octombrie 2026, ANAF a precizat, într-un răspuns transmis către Digi24, că nu poate determina exact numărul persoanelor care desfășoară această activitate, deoarece videochatul nu este evidențiat distinct în clasificările oficiale ale ocupațiilor și activităților economice.