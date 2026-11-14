Alexandru Rogobete, cu ochii pe cazanele de țuică. „Vă rog să evitați improvizațiile”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, lansează un apel la prudență după ce, în ultimele 48 de ore, au fost raportate numeroase accidente provocate de lichide fierbinți. O parte dintre victime, afirmă el, au suferit arsuri grave din cauza cazanelor de țuică improvizate.

Cazan de țuică Foto: Adevărul

„Apel public la prudență! Arsurile pot fi evitate. În ultimele 48 de ore, au fost înregistrate numeroase incidente soldate cu arsuri severe, provocate de lichide fierbinți. O mare parte dintre acestea au fost cauzate de utilizarea unor instalații improvizate pentru prepararea produselor alcoolice tradiționale (cazane pentru țuică, instalații artizanale sub presiune etc.)”, scrie pe Facebook Alexandru Rogobete.

El face un apel public la responsabilitate și maximă prudență.

Ministrul Sănătății afirmă că utilizarea instalațiilor improvizate, fără măsuri corespunzătoare de siguranță, poate provoca accidente extrem de grave, cu arsuri profunde, traumatisme severe și chiar pierderi de vieți omenești.

„Vă rog să evitați improvizațiile, să verificați cu atenție instalațiile utilizate și să nu ignorați niciun risc! O clipă de neatenție poate avea consecințe pentru întreaga viață. Prevenția și responsabilitatea pot salva vieți”, încheie ministrul Sănătății.

Pe 27 iulie 2024, două persoane au suferit arsuri după explozia unui cazan de țuică în localitatea Cogeasca, comuna Lețcani, județul Iași. ivă mobilă și unul de prim ajutor calificat.

Un alt accident s-a produs pe 15 mai 2024, la Frasin, în județul Suceava, unde explozia unei instalații artizanale de produs țuică a fost urmată de un incendiu. Cinci bărbați au fost răniți, iar doi au fost transportați la spital. Potrivit IPJ Suceava, instalația a explodat din cauza presiunii create.