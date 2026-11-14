„Am fost confundat cu un nepalez. Doar 10 ore pe zi, nu 12”. Ce ofertă controversată de muncă a primit un bucătar în România

Un român a stârnit controverse după ce a publicat o ofertă de angajare pe un post de bucătar la un restaurant de pe Clisura Dunării. Patronul i-ar fi oferit un salariu de 5.000 de lei, masă și cazare, pentru un program neobișnuit de lucru.

Mulți români au reclamat programul de lucru ca bucătari, în restaurante. Foto: Falmeida. Pixabay

„Trebuie să recunosc, au avut un pic de obraz totuși, doar 10 ore pe zi, nu 12. Respectele mele”, a relatat ironic un român, într-o postare pe comunitatea Reddit, sub titlul „Am fost confundat cu un nepalez”.

El a publicat o captură a unui mesaj primit prin e-mail, în care o companie de recrutare îi prezenta o ofertă de lucru la un restaurant din Moldova Nouă, în județul Caraș-Severin.

„Bună dimineața! Am verificat CV-ul dumneavoastră. Am un loc de muncă pentru dumneavoastră. Vă voi prezenta detaliile”, începea mesajul primit de român, redactat în limba engleză.

În anunț erau explicate condițiile oferite de angajator.

„Căutăm un candidat care se află deja în România, pentru un loc de muncă într-un restaurant, pe postul de bucătar. Locație: Caraș-Severin – Moldova Nouă. Salariu: 5.000 de lei, pentru început, plus mâncare și cazare asigurate de companie. Program: 10 ore pe zi, șase zile pe săptămână”, se arăta în oferta de angajare.

Oferta de angajare reclamată de român. Foto: Reddit

Mesajul nu preciza dacă suma de 5.000 de lei reprezenta salariul net sau brut, nici condițiile de cazare. Programul propus însemna 60 de ore de lucru pe săptămână, cu 20 de ore peste durata normală prevăzută de Codul muncii. Oferta a provocat numeroase comentarii pe platforma de socializare.

„60 de ore pe săptămână, ireal”

Mulți români au criticat programul propus de angajator, afirmând că zece ore de muncă pe zi, șase zile pe săptămână lasă prea puțin timp pentru odihnă și viața personală.

„60 de ore pe săptămână, ireal, sclavie”, a comentat un internaut. „Și asta e doar programul oficial...”, a completat altcineva.

Un român care susține că familia sa deține un restaurant a explicat că asemenea programe sunt întâlnite în industria alimentației publice.

„Real vorbind, sunt 11–12 ore pe zi și spun din prisma unuia care are un local în familie, cu bucătari care lucrează o zi cu o zi. Sunt zile când pleacă la închidere și zile când mai stau două ore peste program, dar remunerația e pe măsură”, a relatat acesta.

El a susținut că bucătarii din restaurantul familiei sale câștigă între 8.000 și 9.000 de lei net.

Alți români au povestit că angajații restaurantelor rămân uneori la muncă și după terminarea programului, pentru curățenie și alte activități. „Din păcate, la bucătari multe joburi sunt așa. La care scrie 8 ore, atât e declarat, dar stai mai mult 100%”, a comentat altcineva.

Unii au reclamat modul în care angajatorii își organizează activitatea și posibilitatea de a împărți orele de muncă între mai mulți salariați.

„Există multe rezolvări la chestia asta. E rentabil pentru patroni? Nu, clar. De ce să plătești doi angajați când poți trage de unul, și ăla săracul cu salariu de doi bani? Plus orele la care merită ținută bucătăria deschisă, care depind de zonă și puterea de cumpărare. Nu văd pe nimeni să meargă într-o miercuri oarecare la restaurant după 21:00 într-un oraș mic sau comună”, a comentat un român.

Alții au afirmat că salariul de 5.000 de lei ar trebui raportat la numărul de ore lucrate și la plata eventualelor ore suplimentare.

„Ei au luna de muncă de aproximativ 240 de ore. Zece ore pe zi, șase zile pe săptămână, patru săptămâni. La 5.000 net, ieși cu 20 de lei pe oră”, a calculat unul dintre aceștia.

Unii i-au recomandat acestuia să reclame situația Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru verificarea condițiilor de angajare.

„5.000 de lei, cu mâncarea și cazarea incluse, chiar nu e rău”

Unii români au susținut că salariul de 5.000 de lei, alături de masa și cazarea asigurate, poate fi atractiv pentru un muncitor care dorește să economisească bani și să îi trimită familiei.

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„5.000 net cu mâncarea și cazarea incluse chiar nu e rău deloc. Practic, 5.000 sunt banii tăi să faci ce vrei cu ei”, a comentat un internaut.

„Pentru cineva care vrea să strângă bani cu cheltuieli minime, evident și cu niște sacrificii, e chiar ok”, a adăugat altcineva.

Alții au făcut comparații cu situația celor plecați la muncă în străinătate, în special în Italia și Spania, unde mulți emigranți au acceptat programe încărcate pentru a câștiga mai mult decât în țară.

„Înțelegeți de ce stau și lucrează 60+ ore? Pentru că așa băgau și românii în Italia pe 1.000–1.500 de euro la începutul anilor 2000”, a relatat cineva.

Altcineva a povestit că lucrează în construcții în Olanda și are un program chiar mai solicitant.

„Eu lucrez 65 de ore pe săptămână în Olanda, construcții. Programul oficial ar fi de opt ore, dar banii sunt bani”, a afirmat acesta.

Unii români au amintit despre cei care sunt nevoiți să împartă locuințe mici cu mai mulți colegi.

„Am un prieten cu două case în aceeași curte, care are angajați la el la firma de construcții opt nepalezi și îi are cazați în a doua casă. Au băieții la dispoziție trei camere și sufragerie, câte două persoane pe cameră, casa de vreo 130 de metri pătrați. Și mai știu câteva persoane care le-au amenajat chiar frumos și au loc ca lumea”, a povestit un român.

Moldova Nouă, portul dunărean în declin

Altcineva a atras atenția asupra diferențelor dintre condițiile oferite angajaților români și celor străini.

„Românilor nu li se oferă cazare și salariul este și mai mic. Orele de muncă sunt aceleași! Caraș-Severin e un județ sărac, cu salarii de mizerie!”, a comentat acesta.

Un alt român a remarcat că oportunitățile de angajare din orașele mici sunt limitate, iar o ofertă de 5.000 de lei ar putea fi tentantă și pentru localnici

„La ce oportunități sunt pe piața muncii din Moldova Nouă, cred că mai bine de 50% din localnici ar fi mai mult decât mulțumiți cu beneficiile acordate”, a afirmat el.

Deși se află pe Clisura Dunării, una dintre cele mai spectaculoase regiuni turistice ale României, orașul Moldova Nouă, cu aproximativ 9.300 de locuitori, se numără printre localitățile afectate de declinul economic din ultimele decenii. În anii ’60, aici au fost dezvoltate mari exploatări de cupru, care au transformat vechea așezare într-un centru minier important.

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Au fost construite cartiere de blocuri muncitorești, uzine de preparare a minereurilor și un port industrial la Dunăre. În anii ’80, orașul avea peste 20.000 de locuitori, iar întreprinderea minieră asigura peste 5.000 de locuri de muncă. Închiderea exploatărilor, la începutul anilor 2000, a accelerat depopularea orașului și declinul economiei locale. În urma fostei industrii au rămas clădiri abandonate, halde și iazuri de steril, care continuă să ridice probleme de mediu.

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Câte ore pot lucra legal angajații din România?

Codul muncii prevede că durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Articolul 114 stabilește limita generală a programului de muncă.

„Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare”, arată acesta.

Legea permite, prin excepție, depășirea acestei limite, cu condiția ca media orelor lucrate într-o perioadă de referință de patru luni să nu depășească 48 de ore săptămânal. În anumite condiții, această perioadă poate fi extinsă prin contractele colective de muncă.

Orele suplimentare trebuie compensate cu timp liber plătit în următoarele 90 de zile calendaristice. Dacă acest lucru nu este posibil, legea prevede plata unui spor de minimum 75% din salariul de bază, corespunzător orelor suplimentare.

Articolul 137 din Codul muncii prevede un repaus săptămânal de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica, cu posibilitatea acordării acestuia în alte zile, în condițiile legii.