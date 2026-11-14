Avocatul Marius Harosa, liderul juridic al mișcării Roșia Montană, decorat post-mortem cu „Steaua României” de președintele Nicușor Dan: „O pierdere uriașă”

Avocatul Marius Harosa, unul dintre juriștii care au contribuit la victoria României în dosarul Roșia Montană, a fost decorat post-mortem de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler. Juristul a reprezentat pro bono, timp de peste două decenii, organizațiile implicate în lupta pentru protejarea zonei.

Avocatul Marius Harosa a murit Foto: FB

Avocatul și conferențiarul universitar doctor Liviu-Marius Harosa a murit pe 10 noiembrie 2026, la vârsta de 52 de ani.

Șeful statului a anunțat distincția printr-un mesaj în care a vorbit despre activitatea avocatului și despre contribuția sa la apărarea patrimoniului național și a intereselor strategice ale României.

„Plecarea dintre noi a lui Marius Harosa este o pierdere uriașă. Ni-l vom aminti mereu ca un luminos reper spiritual de verticalitate, de tenacitate pentru găsirea dreptății, de generozitate, modestie și discreție”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a amintit că Marius Harosa a avut o contribuție importantă la câștigarea unor litigii în cauze majore pentru statul român, cele mai semnificative fiind legate de mișcarea civică Roșia Montană.

„Ca jurist remarcabil, contribuția sa a fost covârșitoare în câștigarea unor litigii în cauze majore pentru statul român, cele mai semnificative dintre ele ținând de mișcarea civică Roșia Montană, una din cele mai importante manifestări civice în România după 1989”, a transmis Nicușor Dan.

Pentru activitatea sa, Nicușor Dan i-a conferit post-mortem Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler.

„Astfel, în semn de înaltă apreciere și recunoștință pentru promovarea și apărarea drepturilor și libertăților cetățenești, pentru implicarea civică în protejarea patrimoniului național și a intereselor strategice ale României, l-am decorat post mortem pe Marius Harosa cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler. Gândurile mele sunt alături de familia îndoliată! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a mai transmis șeful statului.

Năsăudul îi va acorda titlul de Cetățean de onoare

Marius Harosa era originar din Năsăud, unde s-a născut la 18 octombrie 1974. Primarul orașului, Dorin Vlașin, a anunțat că administrația locală îi va acorda post-mortem titlul de „Cetățean de onoare al orașului Năsăud”.

Distincția urmează să fie aprobată în ședința extraordinară a Consiliului Local programată pentru 20 noiembrie 2026.

„Cu profund regret pentru trecerea prematură la cele veșnice, la data de 10 noiembrie 2026, a conf. univ. dr. av. Liviu-Marius Harosa, membru al Baroului Cluj, reputat avocat, cadru didactic universitar și personalitate marcantă a comunității juridice românești, doresc să vă anunț că Năsăudul, orașul mult îndrăgit de el, nu îl va uita!”, a transmis primarul Dorin Vlașin.

Edilul a precizat că orașul îi va onora întreaga activitate prin acordarea titlului de Cetățean de onoare.

A fost conferențiar universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Liviu-Marius Harosa și-a dedicat activitatea avocaturii, învățământului juridic superior și cercetării științifice. A fost conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a contribuit la formarea mai multor generații de juriști.

De-a lungul carierei, a fost membru al Consiliului Baroului Cluj și s-a implicat în pregătirea profesională a avocaților. A făcut parte din Consiliul Științific și a condus Departamentul de pregătire continuă al INPPA, Centrul Teritorial Cluj-Napoca.

Activitatea sa profesională s-a remarcat și prin implicarea în cauze de interes public, prin demersuri juridice dedicate protejării patrimoniului natural și cultural.

Prin dispariția sa, avocatura românească și mediul academic pierd un profesionist respectat, un coleg apreciat și un dascăl dedicat. Comunitatea din Năsăud pierde, la rândul său, un om apropiat de orașul natal.

„Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis primarul Dorin Vlașin.