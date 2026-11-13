 14 noiembrie. Ziua în care a început revolta muncitorilor din Brașov împotriva regimului lui Nicolae Ceaușescu | adevarul.ro
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14 noiembrie. Ziua în care a început revolta muncitorilor din Brașov împotriva regimului lui Nicolae Ceaușescu

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De la un moment important în formarea României moderne până la începutul unei revolte împotriva regimului comunist, ziua de 14 noiembrie reunește evenimente care au marcat istoria țării. Este și data la care s-au născut personalități ale culturii române, iar în calendarul internațional este dedicată conștientizării diabetului.

1869: S-a născut Iulia Hașdeu

La 14 noiembrie 1869 s-a născut Iulia Hașdeu, fiica scriitorului Bogdan Petriceicu Hasdeu. Viața sa scurtă a rămas asociată cu o precocitate intelectuală remarcabilă și cu pasiunea pentru studiu.

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Foto: Arhiva Adevărul

Iulia a ajuns să studieze la Sorbona în 1886, la numai 16 ani. Parcursul său universitar a fost întrerupt de boală, iar tânăra s-a stins înainte de a împlini 19 ani.

1878: Dobrogea intră oficial sub administrație românească

La 14 noiembrie 1878, autoritățile române au preluat oficial administrația Dobrogei. Momentul a urmat Războiului de Independență și hotărârilor Congresului de la Berlin, prin care România obținea recunoașterea internațională a independenței și integrarea Dobrogei în granițele sale.

După unirea Moldovei cu Țara Românească din 1859, integrarea regiunii dintre Dunăre și Marea Neagră reprezenta o nouă etapă în construcția statului român modern. Data este marcată astăzi prin Ziua Dobrogei.

1932: S-a născut regizorul Geo Saizescu

Geo Saizescu s-a născut la 14 noiembrie 1932, în localitatea Prisăceaua din județul Mehedinți. Numele său este legat de comedii care au atras un public numeros, între care „Păcală”, „Astă seară dansăm în familie” și „Secretul lui Bachus”.

Geo Saizescu. FOTO
Foto: Arhiva Adevărul

Filmele sale au adus pe ecran personaje și situații comice devenite familiare mai multor generații de spectatori. Filmografia regizorului include și producții precum „Un surâs în plină vară”, „Dragoste la zero grade” și „Eu, tu și Ovidiu”.

1956: S-a născut actorul Vasile Muraru

La 14 noiembrie 1956, în satul Doina, comuna Girov, județul Neamț, s-a născut Vasile Muraru. Actorul a absolvit IATC în 1981, la clasa profesorilor Dem Rădulescu și Adriana Piteșteanu.

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Foto: Arhiva Adevărul

Din 1982, cariera sa a fost legată de Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, unde a debutat în spectacolul „Revista Revistelor”. Începând din 1990, odată cu „1001 de glume”, a format alături de Nae Lăzărescu un cuplu umoristic de mare succes.

1987: Începe protestul muncitorilor de la Steagul Roșu din Brașov

La 14 noiembrie 1987, muncitorii Secției 440 „Matrițe” a întreprinderii de autocamioane Steagul Roșu din Brașov au oprit lucrul, nemulțumiți de reducerea salariilor. Oamenii constataseră că primiseră numai jumătate din leafă, iar schimbul de noapte nu a mai pornit utilajele.

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Foto: Arhiva Adevărul

Acesta a fost începutul protestului care avea să se transforme, a doua zi, în revolta din 15 noiembrie. Muncitorii au pornit spre sediul Comitetului Județean al PCR, iar revendicările privind salariile, hrana și căldura au căpătat un caracter politic. Distincția dintre cele două date este importantă: oprirea lucrului a început pe 14 noiembrie, iar manifestația de stradă s-a desfășurat pe 15 noiembrie.

14 noiembrie: Ziua Mondială a Diabetului

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Foto: Arhiva Adevărul

În fiecare an, la 14 noiembrie este marcată Ziua Mondială a Diabetului. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, inițiativa a fost lansată în 1991 de Federația Internațională de Diabet, cu sprijinul OMS, pe fondul îngrijorărilor privind impactul bolii asupra sănătății și economiei.

În 2006, această zi a devenit o zi oficială a Organizației Națiunilor Unite, aducând tema diabetului în atenția comunității internaționale.

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