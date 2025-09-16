Donald Trump, mesaj după moartea lui Robert Redford: „A avut o perioadă în care nu a existat nimeni mai bun decât el”

Președintele Donald Trump a declarat că îl considera „grozav” pe regretatul actor și regizor Robert Redford, după ce a aflat despre decesul acestuia. Redford s-a stins din viață marți, 16 septembrie, la 89 de ani.

„Robert Redford a avut o perioadă de ani în care nu a existat nimeni mai bun decât el”, le-a spus Trump jurnaliștilor, în timp ce părăsea Casa Albă pentru vizita sa în Regatul Unit, potrivit Newsweek.

Trump nu a abordat criticile anterioare ale lui Redford la adresa sa, pe care l-a descris ca fiind „dictatorial” într-un articol scris pentru NBC în 2019.

„Toleranţa şi respectul nostru comun pentru adevăr, statul nostru de drept sacru, libertatea esenţială a presei şi preţioasele noastre libertăţi de exprimare - toate au fost ameninţate de un singur om”, a scris Redford la acea vreme, în timpul primului mandat al lui Trump ca preşedinte.

Decesul starului Hollywood a fost anunțat într-o declarație de Cindi Berger, directorul executiv al firmei de publicitate Rogers & Cowan PMK.

„Robert Redford a încetat din viață pe 16 septembrie 2025, la reședința sa din Sundance, în munții Utah – locul pe care îl iubea, înconjurat de cei dragi”, a declarat Berger într-o declarație pentru CNN. „Familia solicită respectarea intimității.”

Cunoscut pentru rolurile sale principale din „Butch Cassidy și Sundance Kid” și „Toți oamenii președintelui”, Redford a regizat și filme premiate, precum „Oameni obișnuiți” și „Un râu curge prin el”.

Pasiunea sa pentru arta cinematografică l-a determinat să înființeze Institutul Sundance, o organizație non-profit care susține filmul și teatrul independent și este cunoscută pentru Festivalul anual de film Sundance.