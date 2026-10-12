Andreea Raicu, replică tăioasă pentru Mugur Mihăescu după ironiile la adresa femeilor antreprenor

Andreea Raicu a reacționat după ce deputatul Mugur Mihăescu a ironizat, în Parlament, inițiativele dedicate femeilor antreprenor, comparându-le cu „câini” și „crocodili antreprenor”. Fosta prezentatoare TV i-a reproșat politicianului lipsa de respect și i-a amintit că este plătit inclusiv din taxele și impozitele femeilor pe care le ridiculizează.

Andreea Raicu, mesaj dur pentru Mugur Mihăescu. Foto: Instagram/Facebook

În timpul unei ședințe parlamentare, Mihăescu a susținut că antreprenoriatul ar trebui sprijinit prin politici generale, nu prin inițiative dedicate unui anumit gen.

„Ce fel de legi dăm? Femei antreprenor... De ce nu dăm «crocodili antreprenor?». De ce nu dăm «câini antreprenor?». Haideți să dăm legile care contează cu adevărat, și anume legile antreprenoriatului, politici publice pentru antreprenoriat, taxe mai mici, impozite mai mici, un loc predictibil unde să îți desfășori activitatea. Vă garantez că femeile ar fi foarte mulțumite, fără să li se pună sorcove în piept”, a declarat deputatul, potrivit Click.ro.

Andreea Raicu a precizat că este de acord cu nevoia unor reguli clare, a predictibilității fiscale și a unui sprijin coerent pentru antreprenori, indiferent de gen. Ea a criticat însă comparația făcută de politician și a subliniat că femeile care conduc afaceri muncesc, creează locuri de muncă și contribuie la bugetul public.

„Sunt femeie și antreprenor. Știu câtă muncă înseamnă să construiești o afacere, să creezi locuri de muncă, să plătești impozite și taxe și să răspunzi pentru oamenii din echipa ta. Domnule Mihăescu, sunteți plătit din bani publici, inclusiv din taxele și impozitele noastre, ale femeilor pe care le ridiculizați. Contribuim la plata indemnizației dumneavoastră și avem dreptul să cerem respect din partea unui om ales să ne reprezinte. Poți contesta o lege. Sunt de acord că susținerea antreprenoriatului nu ar trebui să fie o chestiune de gen: femeile și bărbații au nevoie de reguli clare, predictibilitate și sprijin. Dar poți argumenta asta fără să aduci femeile într-o analogie cu câinii”, a declarat aceasta.

Antreprenoarea a atras atenția și asupra reacției celorlalți parlamentari, susținând că lipsa unei intervenții poate încuraja astfel de derapaje. Totodată, l-a întrebat pe deputat cum s-ar simți dacă propria fiică, propria soție sau proprie nepoată ar fi umilită public într-un mod similar.