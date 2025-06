Deputatul AUR Mugur Mihăescu, despre banii încasați pentru chirie: „Habar nu aveam ce conține acea diurnă pe care noi o luăm”

Deputatul AUR Mugur Mihăescu susține că nu știa că în suma pe care o încasează lunar de la Camera Deputaților sunt incluși și bani destinați chiriei. Politicianul afirmă că legea care reglementează acest beneficiu nu a fost adoptată de partidul său și că este dispus să doneze suma pentru un scop caritabil.

„Noi n-am dat legea asta. Când am intrat în Parlament habar nu aveam de existența acestei legi. Ea a fost moștenită de ani de zile. Eu nu am apartamente în București, eu am o casă în Ilfov. Nu am nicio problemă să donez această sumă unui eveniment de caritate, pentru copii. Noi nu am știut ce încasăm. Eu unul, Mugur Mihăescu, habar nu aveam ce conține acea diurnă pe care noi o luăm”, a declarat Mihăescu.

Declarația vine în contextul în care o investigație realizată de Europa Liberă arăta că 270 din cei 331 de deputați primesc deconturi pentru chirie în București. Însă, 21 dintre aceștia au locuințe în Capitală sau în județul Ilfov – fapt confirmat chiar de fostul președinte al Camerei Deputaților, Ciprian Șerban. Mai mult, unii dintre acești parlamentari dețin afaceri în domeniul imobiliar, ceea ce ridică semne de întrebare privind integritatea acestor deconturi.

Ca reacție la scandal, luni, în ultima zi a sesiunii parlamentare, a fost votată o modificare legislativă care prevede că parlamentarii care au locuințe în București sau Ilfov, pe numele lor sau al soțiilor, nu vor mai beneficia de bani pentru chirie.

Modificarea a fost votat de 361 de parlamentari „pentru”, doi s-au abținut și trei nu au votat. Niciun vot nu a fost acordat împotrivă.

Legea în vigoare până acum permitea acordarea unei sume lunare de până la 4.600 de lei pentru chirie sau cazare în Capitală, pe baza unei declarații pe proprie răspundere. Potrivit noilor prevederi, această facilitate nu se va mai aplica celor care dețin locuințe în Capitală sau în județul limitrof.

Senator POT: „E nevoie ca toți senatorii să beneficieze de drepturi egale”

Totuși, la dezbatere au existat și păreri împotriva inițiativei. Un senator POT a spus că deși are deja o locuință în București, are nevoie și de un loc de reculegere, departe de nevastă și cei șapte copii.

„Munca de parlamentar e o muncă deosebit de solicitantă. Când ai făcut o făgăduință să aperi interesele românilor, ai nevoie de liniște. Da, locuiești în București, dar poate ai o familei numeroasă, cum am eu 7 copii. Ai nevoie de loc de reculegere. E nevoie ca toți senatorii să beneficieze de drepturi egale. Nu doar cei din provincie”, a declarat Gheorghe Vela, senator POT.

Rămâne o portiță: parlamentarii care au imobile înregistrate pe numele copiilor nu sunt vizați de noile restricții.

Modificările legislative vin în urma presiunii publice și a investigațiilor jurnalistice care au scos la iveală o practică controversată, în care sume importante din bani publici ajungeau în buzunarele unor aleși care nu aveau, de fapt, nevoie de ajutor pentru cazare.