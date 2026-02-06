Andreea Raicu, reacție după incidentul în care a fost implicată Ruxandra Luca: „Nu știu unde e scandalul, dar știu sigur unde e ipocrizia”

Andreea Raicu a reacționat pe Facebook după ce internetul a fost cuprins de controverse legate de Ruxandra Luca, vedeta matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, surprinsă în ipostaze intime cu un chirurg căsătorit. Vedeta TV, mama a trei copii și divorțată, a transmis un mesaj amplu despre judecata publică și dublul standard care se aplică femeilor.

„Zilele trecute, o prietenă m-a întrebat dacă știu de «scandalul imens» din online. Nu știam. Am fost destul de deconectată. Mi-a spus că o femeie cunoscută, de la o emisiune matinală, a fost surprinsă în ipostaze intime cu un bărbat, într-o benzinărie. Și că internetul «a luat foc». Am întrebat: unde e scandalul? Mi s-a răspuns: «Facea sex într-un loc public.» Ok. Dacă a fost încălcată legea, există sancțiuni. Simplu. Dar nu despre lege era vorba. Era despre rușine. Despre moralizare. Despre execuție publică”, a scris Raicu.

Vedeta a criticat reacția disproporționată a publicului și a evidențiat contrastul dintre atenția pentru fapte grave și scandalurile online: „M-a surprins disproporționarea. Când un copil este omorât pe trecerea de pietoni, nu văd același foc. Când se întâmplă lucruri cu adevărat grave, atenția este fragmentată, obosită, scurtă. Aici, însă, o femeie este pusă la zid. Mai ales pentru că este mamă. Mamă singură. Are o rubrică de parenting. Crește trei copii. Ca și cum maternitatea ar trebui să anuleze sexualitatea. Ca și cum, după ce devii mamă, corpul tău nu îți mai aparține. Ca și cum dorința ar trebui să dispară odată cu respectabilitatea.”

Raicu a subliniat că opinia și criticile publice s-au concentrat asupra femeii, deși bărbatul implicat era cel căsătorit.

„Se spune că bărbatul era însurat. Și, paradoxal, chiar și această informație a ajuns să fie folosită tot împotriva ei. Dar fidelitatea nu este o responsabilitate colectivă. Este o alegere personală. Ea nu era căsătorită. Nu ea a fost cea care și-a încălcat angajamentul. Cu toate acestea, reacția publică s-a concentrat aproape exclusiv asupra ei. Ca și cum vina ar trebui să se așeze automat pe femeie.”

În încheiere, Andreea Raicu a criticat ipocrizia și controlul social exercitat asupra libertății femeilor: „Poate că ceea ce deranjează cu adevărat nu este locul, nici contextul, nici statutul ei. Poate că deranjează libertatea. Libertatea unei femei de a face alegeri care nu sunt perfecte. Care nu sunt aprobate. Care nu sunt confortabile pentru ceilalți. Libertatea nu e comodă. Nici pentru cei care o privesc. Nici pentru cei care pretind că o susțin, dar doar teoretic. Nu știu unde este scandalul. Dar știu sigur unde este ipocrizia.”