Criza apei potabile de la Curtea de Argeș afectează în continuare zeci de mii de localnici. Nu pot folosi apa de la robinet de patru luni

Zeci de mii de locuitori din Curtea de Argeș nu au apă potabilă la robinet de aproximativ patru luni, după ce analizele au arătat că rețeaua publică de alimentare este contaminată cu o bacterie periculoasă. În lipsa unei soluții, oamenii sunt nevoiți să stea zilnic la coadă pentru a-și face provizii de apă din rezervoarele aduse de autorități sau de la izvoarele din zonă.

Problema a apărut în luna noiembrie a anului trecut și persistă și în prezent. Potrivit ultimelor analize efectuate asupra apei din rețeaua publică, contaminarea nu a fost încă eliminată, iar apa continuă să fie improprie consumului.

Autoritățile le recomandă locuitorilor să nu folosească apa de la robinet pentru băut sau gătit până când situația va fi remediată.

Cozi zilnice la rezervoarele cu apă

În fiecare zi, localnicii vin la rezervoarele amplasate în diferite puncte ale orașului pentru a lua apă potabilă. Mulți dintre ei ajung chiar și de două sau trei ori pe zi pentru a asigura necesarul pentru întreaga familie.

Rezervoarele sunt alimentate de pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, care transportă apă cu cisterne pentru locuitori. Din cauza consumului ridicat, acestea sunt umplute frecvent, uneori chiar de două ori pe zi.

Deși criza durează de patru luni, ultimele probe arată că apa din rețeaua publică nu este nici acum potabilă. În aceste condiții, oamenii continuă să depindă de apa distribuită de autorități sau de izvoarele din zonă.

Recent, Direcția de Sănătate Publică a transmis rezultatele analizelor pentru ultimele probe prelevate la ieșirea de la Stația de tratare a apei de la Cerbureni, de la două unități de învățământ și două locuințe particulare.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat în februarie că în apa din rețeaua care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele limitrofe nu mai sunt prezente bacterii, însă aceasta rămâne nepotabilă din cauza depășirii valorilor admise pentru turbiditate, fier și clor.