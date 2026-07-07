Andreea Marin, fotografii spectaculoase din vacanța în Capri. Cum s-a afișat vedeta pe mare

Andreea Marin a publicat marți, 7 iulie, imagini din vacanța petrecută în Insula Capri din Italia. Vedeta s-a fotografiat în costum de baie, la bordul unei bărci, pe apele din jurul insulei.

Capri este o insulă situată în Marea Tireniană, în largul Peninsulei Sorrento, în sudul Golful Napoli. Încă din perioada Republica Romană, insula a fost o destinație de vacanță, fiind renumită pentru peisajele spectaculoase, siturile istorice și turism.

Capri este cunoscută pentru stâncile sale calcaroase, formațiunile stâncoase Faraglioni, peșterile de coastă – inclusiv celebra Grota Albastră –, falezele înalte și obiective precum porturile Marina Grande și Marina Piccola, belvederea Tragara și ruinele vilelor romane, între care Villa Jovis.

Fotografiile publicate de vedeta TV au atras imediat atenția admiratorilor. Chiar dacă s-a întors la birou, prezentatoarea spune că gândul i-a rămas în locul pe care îl consideră „acasă”.

„În caz că vă întrebați, aș vrea, dar nu mai sunt pe mare, ci cu nasul în hârtii și cu ochii pe laptop, la birou. Dar amintirile de săptămâna trecută încă îmi dau o energie pozitivă, așa că trimit imaginile mai departe către voi.

Capri, locul de pe pământ de suflet pentru mine, o insulă parcă ruptă din rai unde am ajuns prima dată acum 18 ani. Merg pe acest tărâm în fiecare an – am văzut atâtea în lume, dar nicăieri nu mă întorc așa, simțindu-mă ca acasă! Și încă mă surprinde, am descoperit și acum locuri-nestemate, nevăzute încă!

Natura extraordinară, clima, mâncarea bună, eleganța, serile de dans și muzica veche, pe sufletul meu, arhitectura, arta, cultura exprimată în atâtea moduri, respectul pentru tradiție și valori, oamenii frumoși și optimiști, timpul pentru mine însămi, pentru cărți, mișcare și pentru somnul sănătos – pe care acasă nu reușesc să-l găsesc, recunosc – toate îmbrățișate fac vacanța perfectă”.

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