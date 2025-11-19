Andreea Marin, apariție care i-a îngrijorat pe fani: „Ai slăbit mult, ai grijă de tine”

Andreea Marin și-a îngrijorat urmăritorii, după ce a postat mai multe fotografii recente pe rețelele de socializare. Mulți dintre internauți i-au scris vedetei, în vârstă de 50 de ani, că a slăbit prea mult.

Andreea Marin a trecut printr-o transformare fizică radicală, după ce a lucrat cu un nutriționist pentru a slăbi mai multe kilograme.

De curând s-a afișat îmbrăcată într-un corset negru, cu turban pe cap, ținută care i-a pus în evidență silueta.

„O săptămână cu cer senin și liniște în suflet, cu sănătate, să nu lipsească nici umorul și nici puterea de a depăși piedicile, cu toții le avem din când în când! Fruntea sus!”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Fanii nu au fost, însă, atenți la mesajul ei, ci la imagini. Mulți dintre ei au scris că este prea slabă.

„Andreea, ai slăbit mult…ai grijă de tine! O săptămână minunată!”, i-a scris un urmăritor.

„Am slăbit exact cât trebuie, sub supravegherea medicului nutriționist. Am doar câteva kilograme în plus față de cum eram odinioară la Surprize, Surprize, doar că ați uitat”, a fost răspunsul ei.

Andreea Marin a dezvăluit recent care sunt preocupările ei după despărțirea de Adrian Brâncoveanu, dar și despre faptul că a fost bolnavă de COVID, motiv pentru care a slăbit cinci kilograme.

„Luna trecută am avut Covid, am slăbit 5 kilograme. Un mic Covid m-a adus din vacanță cu cinci kilograme în minus. A fost mai neplăcut! Cinci kilograme în minus, au fost la fix!”, a povestit Andreea Marin.