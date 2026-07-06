Foto Cabral, surprins în ipostaze tandre pe litoral la doar câteva luni de la divorțul de Andreea Ibacka

La doar câteva luni de la divorțul de Andreea, Cabral a fost surprins în ipostaze tandre pe litoral. Prezentatorul a petrecut toată noaptea în club alături de o tânără șatenă, dând de înțeles că este pregătit să înceapă un nou capitol amoros.

Cei doi au dansat, au stat foarte aproape unul de celălalt, iar spre finalul serii au fost surprinși în ipostaze tandre, înainte de a pleca împreună, potrivit Click!.ro.

În jurul orei 19:30, Cabral și-a făcut apariția în local alături de gașca sa de prieteni. Atmosfera s-a animat instantaneu, iar masa prezentatorului a devenit rapid magnetul serii pentru fanele dornice de saluturi, fotografii și scurte conversații.

Deși a fost extrem de sociabil și a testat ringul de dans alături de mai multe tinere, niciuna nu a reușit să îl rețină prea mult timp. Situația s-a schimbat radical spre ora 22:00, odată cu sosirea unei șatene cu părul lung, îmbrăcată casual-chic, într-un top negru și blugi oversized.

Din acea secundă, privirile le-au rămas conectate. Cei doi au petrecut restul nopții dansând și împărțind zâmbete complice, chimia dintre ei devenind tot mai vizibilă pe măsură ce orele treceau.

Zvonurile privind o posibilă separare între Cabral și Andreea Ibacka au luat amploare în ultimele luni, pe fondul unor observații venite atât din zona publicului, cât și din presa mondenă. Ulterior, în luna mai, cei doi au au confirmat divorțul și au ținut să precizeze că nu a fost vorba de infidelitate sau violență, „vinovați sau povești murdare”.

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