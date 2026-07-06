Richard Gere și-a surprins admiratorii cu fotografii rare de familie. Cum a sărbătorit Ziua Independenței alături de cei dragi

Richard Gere și Alejandra Silva au marcat Ziua Independenței din Statele Unite printr-o ieșire în familie la New York. Fotografiile publicate de soția actorului îi surprind pe cei doi alături de copiii lor, într-o apariție rară care a stârnit reacții în mediul online.

Cunoscut pentru discreția cu care își protejează viața personală, Richard Gere a făcut o excepție de această dată. Soția actorului a publicat pe Instagram mai multe fotografii surprinse în timpul sărbătorii, în care familia apare admirând Statuia Libertății.

„Suntem profund recunoscători pentru viața pe care am construit-o între două țări, două culturi și atât de mulți oameni pe care îi iubim. Astăzi sărbătorim legătura dintre noi, familia, prietenia și tot ceea ce ne amintește că acasă nu înseamnă doar un loc, ci oamenii pe care îi purtăm în inimă”, a transmis Alejandra Silva pe Instagram, potrivit Click!

Într-o altă postare, Silva a subliniat importanța momentelor simple petrecute alături de cei dragi. „Cele mai frumoase weekenduri nu au nevoie de planuri mari. Doar de timp de calitate, natură, conversații fără grabă și bucuria de a ajunge la capătul drumului alături de persoana pe care o iubesc cel mai mult”, a scris ea.

Richard Gere și Alejandra Silva s-au căsătorit în 2018, după o relație începută în 2014. Cei doi se cunoscuseră însă cu un deceniu înainte, când s-au întâlnit pentru prima dată la hotelul familiei Silvei din Positano.

Cuplul are doi fii, Alexander și James. Actorul mai este tatăl lui Homer Gere, din căsnicia cu Carey Lowell, iar Alejandra Silva are un fiu, Albert, din relația anterioară cu Govind Friedland.

Într-un interviu acordat revistei HELLO! anul trecut, Richard Gere a explicat că principiile budismului tibetan ocupă un loc important în viața familiei și în educația copiilor. Actorul a mărturisit că soția sa este cea care l-a ajutat să devină un părinte mai răbdător.

„Este o mamă extraordinară. Privind-o pe ea am învățat să fiu un tată mai bun”, a declarat Gere.

La rândul său, Alejandra Silva a spus că încearcă să-i învețe pe copii importanța răbdării și a dialogului, valori inspirate din filosofia budistă..

Deși se apropie de vârsta de 77 de ani, Richard Gere își continuă activitatea artistică. Actorul va apărea în serialul The Off Weeks, în drama romantică Asymmetry și în thrillerul Left Seat, proiecte care urmează să fie lansate în perioada următoare.

Câștigător al unui Glob de Aur, Richard Gere este cunoscut pentru rolurile memorabile din filme precum „American Gigolo”, „An Officer and a Gentleman”, „Pretty Woman”, „Primal Fear”, „Chicago” și „I'm Not There”, producții care l-au transformat într-una dintre cele mai iubite vedete ale cinematografiei americane.