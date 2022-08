Ana Geoană, despre seara în care tatăl său i-a cunoscut logodnicul: Atunci am știut că am găsit un băiat foarte bun

La începutul lunii, pe 4 august, fiica lui Mircea Geoană și alesul ei, americanul Garrett Cayton, sărbătoreau într-un cadru distins logodna lor, dimpreună cu ziua de naștere a Anei. Un prilej numai bun pentru ca familia viitorului ginere a secretarului general al ONU să cunoască și România, cu tot ce are ea unic și elegant. OK Magazine a vrut să afle mai multe despre logodnicul Anei, așa că a provocat-o pe viitoarea mireasă la un interviu cât se poate de sincer.

Cum a decurs întâlnirea lui Garrett cu părinții tăi? Ai avut emoții când l-ai prezentat?

Am fost puțin emoționată să îl prezint părinților mei, pentru că erau critici atunci când un băiat se afla în preajma mea. Totuși, întâlnirea a decurs mai bine decât mi-aș fi putut imagina. S-au cunoscut la New York, la două luni după ce ne-am împrietenit, la o Gală a Institutului Aspen. Imediat, tatăl meu și Garrett s-au înțeles foarte bine și m-au ignorat pentru tot restul serii. (zâmbește) Atunci am știut că am găsit un băiat foarte bun. Pentru mine e importantă armonia și întotdeauna mi-am imaginat că relația iubitului meu cu familia mea ar fi bine să fie una armonioasă. Am avut noroc să mi se întâmple așa cum mi-am dorit.

Atunci când se întâlnesc, el și tatăl tău mai discută despre politica internațională?

Garrett și tatăl meu vorbesc despre orice, de la politică internațională și politică românească și americană, până la tenis, filme, noi tehnologii și industrii creative. Nu există momente plictisitoare în conversațiile dintre tatăl meu și Garrett. Uneori mă amuz, pentru că mă transform într-un observator și-mi place să urmăresc argumentațiile lor. Niciunul dintre ei nu este genul care să-și piardă timpul cu ceea ce americanii numesc „small talks“. Ei se cunosc de ceva timp și au o dinamică a dialogului foarte interesantă. Uneori îi suspectez că au continuat anumite teme pe chat și că, atunci când se reîntâlnesc, continuă dintr-un punct în care au ajuns fără ca eu să știu.

