Video A murit legenda „mafiei televizate” din celebrul serial „Caracatița”. Avea 76 de ani

Doliu în lumea filmului. Actorul italian Remo Girone a murit la vârsta de 76 de ani, la locuința sa din Monaco, pe 3 octombrie 2025.

Cunoscut pentru lunga sa carieră pe scenă și pe marele ecran, Girone a devenit cel mai faimos pentru rolul său Tano Cariddi în serialul de televiziune „La Piovra”, una dintre cele mai de succes producții ale RAI, care trata istoria mafiei italiene.

Girone s-a născut pe 1 decembrie 1948 în Asmara, Eritreea, și a crescut într-o familie italiană. La vârsta de 13 ani, s-a mutat la Roma pentru a urma liceul și apoi a studiat la Academia Națională de Arte Dramatice „Silvio D’Amico”, unde a absolvit ca actor, potrivit voxnews.

De-a lungul carierei, Girone a apărut în numeroase filme și piese de teatru, având roluri importante în filme precum Ford v Ferrari (2019), unde l-a interpretat pe Enzo Ferrari, și Live by Night (2016), unde a jucat rolul unui mafiot.

De asemenea, a apărut în seriale precum Killing Eve și The Equalizer 3 (2023), continuând să fie activ în industria cinematografică internațională.

În 2021, Girone a primit Premiul pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneția și Premiul pentru întreaga carieră la Festivalul Flaiano, recunoscând contribuția sa extraordinară la arta actoriei.

S-a căsătorit cu actrița Victoria Zinny în 1982 și au o fiică, Veronica.