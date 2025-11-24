Video A murit celebrul actor Udo Kier. Starul cu peste 200 de filme în palmares s-a stins la 81 de ani

Actorul german Udo Kier, unul dintre cei mai prolifici și excentrici artiști ai cinematografiei europene și americane, a murit la vârsta de 81 de ani. Decesul a fost confirmat de partenerul său, artistul Delbert McBride.

Kier, cunoscut pentru aparițiile sale inconfundabile și pentru colaborările cu nume uriașe din cinema și artă – de la Andy Warhol la Lars von Trier, Gus Van Sant și Madonna –, a jucat în peste 200 de producții, devenind o figură cult a filmului independent.

Ultima sa apariție pe marele ecran a fost în filmul „Agentul secret” regizat de Kleber Mendonza Filho. Producția a primit elogii critice, iar actorul principal, Wagner Moura, a câștigat premiul pentru „Cel mai bun actor” la Festivalul de Film de la Cannes 2025.

Născut la Köln sub numele Udo Kirspe, într-un spital bombardat în timpul războiului, Kier și-a început drumul artistic la Londra, unde l-a cunoscut pe regizorul Rainer Werner Fassbinder. A debutat în filmul „The Road to St. Tropez”, apoi s-a perfecționat la Lee Strasberg School din New York, unde s-a decis definitiv să urmeze actoria.

„Mi-a plăcut atenția, așa că am devenit actor”, declara el într-un interviu din 2024, potrivit focus.

În Europa, Kier a lucrat timp de două decenii, fiind distribuit de Fassbinder în filme precum „Soția șefului de gară”, „Generația a treia” și „Lily Marlene”.

La Festivalul de Film de la Berlin, l-a întâlnit pe regizorul Gus Van Sant, care l-a ajutat să obțină permis de muncă în SUA. Van Sant l-a introdus în fața publicului american în 1991, în drama „My Own Private Idaho”, unde a jucat alături de River Phoenix și Keanu Reeves.

Relația profesională cu Lars von Trier a devenit una de durată. Kier a apărut în filmele „Epidemic”, „Europa” și în serialul cult „The Kingdom”.

În anii ’90, Udo Kier a jucat și în producții hollywoodiene precum „Ace Ventura: Pet Detective”, „Armageddon” și „Blade”.

Tot atunci a colaborat cu Madonna, apărând în celebra ei carte controversată din 1992 și în videoclipurile „Erotica” și „Deeper and Deeper”.

Stabilit în Los Angeles și Palm Springs, actorul locuia într-o fostă bibliotecă modernistă. Era pasionat de artă, arhitectură și colecționism, fiind o prezență constantă la Festivalul de Film de la Palm Springs, unde interacționa cu publicul și fanii săi.