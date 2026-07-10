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Actorul Anthony Hopkins se lansează în muzică la 88 de ani. „A fost prima mea pasiune”

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Actorul de la Hollywood semnează un contract discografic cu Decca, după ce, timp de zeci de ani, a compus piese inspirate din copilăria sa petrecută în Țara Galilor.

Actorul Anthony Hopkins
Anthony Hopkins se lansează în muzică FOTO: X

Anthony Hopkins afirmă că și-a îndeplinit „prima dorință”, aceea de a semna un contract discografic, primul său single urmând să fie lansat vineri.

Primul album al actorului hollywoodian în vârstă de 88 de ani, intitulat „Life Is a Dream”, va fi lansat luna viitoare de casa de discuri Decca Classics. Este o colecție de piese pe care le-a compus de-a lungul a șase decenii, scrie The Guardian.

Single-ul de debut, „Bracken Road”, este inspirat de amintirile sale din copilărie din Margam, în sudul Țării Galilor, precum și de străzile, pajiștile, terenurile agricole și munții care înconjurau casa familiei sale în anii 1940.

Hopkins, care a câștigat premii Oscar pentru rolurile sale din „Tăcerea mieilor” și „Tatăl”, a declarat: „Muzica a fost prima mea dorință, primul meu vis; am compus muzică toată viața mea. Unele dintre aceste piese m-au însoțit de zeci de ani și încă mă surprind revenind la ele. Întreaga mea viață este un vis. Semnarea contractului cu Decca este onoarea vieții mele.”

Muzica sa este interpretată de dirijorul Gustavo Dudamel, laureat al premiului Grammy, și de Orchestra Philharmonia.

Actorul, născut în Port Talbot, compune muzică încă din copilărie și a început să cânte la pian la vârsta de patru ani.

El a declarat: „A fost un adevărat privilegiu să colaborez cu renumita Orchestră Filarmonică și cu soliștii virtuozi, violoncelistul Gregorio Nieto și pianistul clasic Sergio Tiempo. Îi adresez cea mai profundă recunoștință și respectul meu maestrului Gustavo Dudamel, a cărui măiestrie artistică este o parte integrantă a acestei călătorii muzicale. Cu precizia grațioasă a baghetei sale, el a transformat fiecare notă într-o semnificație profundă și de neșters, creând un peisaj pictural care invită ascultătorul să simtă și să-și imagineze ceva cu totul personal.”

„Bracken Road” a fost compusă de Hopkins în 1963, când era un tânăr actor la Liverpool Playhouse. El aduce un omagiu Țării Galilor într-o altă piesă de pe album, „My Fatherland”, o compoziție pe care a spus că a scris-o pentru a „onora originile mele umile”, adăugând: „Sunt fiul tatălui meu, brutarul.”

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