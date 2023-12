Anthony Hopkins sărbătorește 48 de ani de când a renunțat la alcool: „Viaţa mea s-a schimbat” VIDEO

Sir Anthony Hopkins, în vârstă de 86 de ani, a făcut public un mesaj video adresat fanilor săi cu ocazia împlinirii a 48 de ani de când renunțat la alcool, relatează Independent.

Celebrul actor din „The Silence of the Lambs/ Tăcerea mieilor” și „The Remains of the Day/ Rămășițele zilei” a publicat videoclipul cu pricina, vineri, 29 decembrie, pe contul său de Instagram.

„Bună ziua, un An Nou fericit tuturor!Toţi petrecăreţii şi băutorii se distrează. Minunat! La mulţi ani, distracţie plăcută! Dar, dacă aveţi o mahmureală, amintiţi-vă de mine! Eu nu mai am, pentru că astăzi, acum 48 de ani, am încetat. Am primit ajutor pentru asta şi viaţa mea s-a schimbat. Nu vă invidiez că vă distraţi acolo, dar dacă aveţi nevoie de ajutor, există", a mărturisit actorul de la Hollywood.

În urmă cu trei ani, actorul a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru The New York Times ce l-a determinat să renunțe la alcool. Hopkins și-a amintit că s-a trezit într-o cameră de hotel din Arizona, însă nu își mai aducea aminte cum ajunsese acolo.

„M-am gândit: Ei bine, trebuie să mă opresc pentru că ori voi ucide pe cineva ori mă voi sinucide", și-a amintit el. „Viața mea, din acel moment, a căpătat un nou sens", a mai mărturisit actorul.

De-a lungul carierei sale, Hopkins a fost recompensat cu două premii Oscar. Primul l-a obținut în anul 1991, pentru rolul din „Tăcerea mieilor". În urmă cu doi ani, actorul a câștigat cel de-al doilea premiu Oscar pentru filmul „The Father/ Tatăl”.

Celebrul actor poate fi văzut pe marele ecran în filmul „One Life”, care va fi lansat în cinematografe pe data de 4 ianuarie.