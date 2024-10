Imagini virale cu Anthony Hopkins plin de energie, la aproape 87 de ani: „Dansează ca și când nimeni nu se uită!”

Sir Anthony Hopkins, care se apropie de 87 de ani, este un exemplu de optimism și determinare. Actorul galez a postat, sâmbătă seara, pe Facebook, un videoclip în care apare dansând în casă pe celebra melodie din „Zorba Grecul“.

Plin de energie, celebrul actor din „The Silence of the Lambs/ Tăcerea mieilor” și „The Remains of the Day/ Rămășițele zilei” are și un îndemn pentru fanii și urmăritorii săi.

„Dansează ca și când nimeni nu se uită!”, spune actorul în mesajul care însoțește imaginile, devenite virale.

„Este unul la un milion!”

Postarea are sute de mii de vizualizări și a atras un val de reacții:

„Mai este cineva de acord că este un actor atât de bun, încât să-l vezi ca persoană reală dansând în casa lui este cumva mai înfiorător decât el în Tăcerea mieilor?”, a comentat cineva.

„Acest om... Este unul la un milion!”, a reacționat o altă persoană.

„Sper să mă pot mișca așa când voi avea 86 de ani!”, a scris un alt urmăritor.

„Sir Anthony Hopkins, nu sunteți doar un actor genial, ci și un dansator talentat! Filmele dumneavoastră m-au inspirat ani de zile și sunt nerăbdătoare să văd următorul dumneavoastră proiect. Dvs. dați viață personajelor așa cum nimeni altcineva nu poate!”, a scris o fană.

„Ca orice galez, un om cu multe talente - actor, pianist de concert, cântăreț și dansator. Continuă să faci treabă bună, Tony!”, se arată într-unul din cele peste 6.300 de comentarii.

Nu este prima dată când actorul postează imagini cu el dansând.

„Hei goomba, îți place cum dansez rumba...?”, scria actorul, în noiembrie 2023, în mesajul care însoțea filmulețul în care apărea dansând în bucătărie.

Actorul va împlini pe 31 decembrie 2024 vârsta de 87 de ani.

Anul trecut, Anthony Hopkins, a făcut public un mesaj video adresat fanilor săi cu ocazia împlinirii a 48 de ani de când renunțat la alcool.

„Dar, dacă aveţi o mahmureală, amintiţi-vă de mine! Eu nu mai am, pentru că astăzi, acum 48 de ani, am încetat. Am primit ajutor pentru asta şi viaţa mea s-a schimbat. Nu vă invidiez că vă distraţi acolo, dar dacă aveţi nevoie de ajutor, există", a mărturisit actorul de la Hollywood.

Cu trei ani înainte, Anthony Hopkins dezvăluise, în cadrul unui interviu pentru The New York Times, ce l-a determinat să renunțe la alcool.

Actorul a povestit că s-a trezit într-o cameră de hotel din Arizona, însă nu își mai aducea aminte cum ajunsese acolo.

„M-am gândit: Ei bine, trebuie să mă opresc pentru că ori voi ucide pe cineva ori mă voi sinucide", și-a amintit el. „Viața mea, din acel moment, a căpătat un nou sens”, a mai mărturisit actorul.

În cariera sa spectaculoasă, Hopkins a fost recompensat cu două premii Oscar. Primul l-a obținut în anul 1991, pentru rolul din „Tăcerea mieilor". În urmă cu trei ani, actorul a câștigat cel de-al doilea premiu Oscar pentru filmul „The Father/ Tatăl”.