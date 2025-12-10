Actorul american Jeremy O. Harris a fost eliberat după trei săptămâni de închisoare în Japonia

Actorul şi dramaturgul american Jeremy O. Harris, cunoscut pentru o apariţie în serialul „Emily in Paris” şi pentru o piesă de teatru de succes, a fost eliberat după trei săptămâni de închisoare în Japonia, unde fusese reţinut sub suspiciunea de trafic de droguri.

„A fost eliberat pe 8 decembrie. Am trimis dosarul la parchetul districtual din Naha", precizat Tetsuya Shimoji, responsabil al poliţiei din Okinawa, pentru AFP, citată de Agerpres.

Prins cu mai puțin de un gram de amfetamină

Jeremy O. Harris, care interpreta un creator de modă în serialul Netflix, fusese reţinut la vama aeroportului din Naha pe 16 noiembrie, având asupra sa 0,78 grame dintr-o substanţă ce conţinea MDMA (amfetamină), ascunsă într-o geantă, a explicat Shimoji.

Chestionat de AFP, un purtător de cuvânt al parchetului a refuzat să comenteze cazul, iar miercuri nu se ştia dacă lui Harris i s-a permis să părăsească Japonia pe durata anchetei.

Actorul, în vârstă de 36 de ani, ajunsese în prefectura sudică Okinawa venind din Taiwan, după ce părăsise Regatul Unit, potrivit postului local RBC.

Japonia are unele dintre cele mai stricte legi antidrog din lume, iar deţinerea de stupefiante ilegale este pasibilă de pedepse grele cu închisoarea.

Piesa lui Harris „Slave Play” (2018) a obţinut un record de 12 nominalizări la premiile Tony, cele mai importante distincţii din teatrul american.

Jeremy O. Harris este, de asemenea, coproducător al popularului serial HBO „Euphoria”.