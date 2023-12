Starul filmului „Parasite“, Lee Sun-kyun, era șantajat înainte de a se sinucide. Ce a declarat poliției

Actorul s-a sinucis în mașina sa la doar câteva zile după ce a fost interogat 19 ore de poliție în legătură cu consumul de droguri și a lăsat un bilet de adio pentru soția sa.

Un celebru actor sud-coreean, care a devenit celebru pe plan internațional datorită rolului său principal din filmul Parasite, premiat cu Oscar, a fost găsit mort la vârsta de 48 de ani, în urma unei anchete privind drogurile și a acuzațiilor de șantaj din partea unei hostese de bar, potrivit dailymail.co.uk.

Lee Sun-kyun a fost găsit în mașina sa miercuri dimineață, într-o parcare din Seul. Soția sa, Jeon Hye-jin, o actriță și fostă concurentă la Miss Coreea, a sunat la poliție după ce a găsit un bilet de adio.

Lee era investigat de poliție pentru acuzații de consum de marijuana și de un praf despre care acuzatorul său, o hostess la un bar de lux, a spus că este ketamină. Drogurile, susținea ea, au fost luate la ea acasă.

Cele trei apariții ale sale la secțiile de poliție pentru interogatoriu au fost foarte mediatizate și au ținut prima pagină a ziarelor. Avocatul său, după ultima ședință din 23 decembrie , a cerut ca orice alt interogatoriu să se desfășoare în privat, din cauza "poverii" reflectoarelor.

Lee a insistat că nu a luat droguri ilegale cu bună știință și că a trecut testele toxicologice: în momentul morții sale, el a cerut un test cu detectorul de minciuni, pentru a evalua dacă el sau gazda - cunoscută doar ca "A" - spuneau adevărul.

El a susținut că aceasta încerca să-l șantajeze și că a depus o plângere penală.

”Aș dori să-mi cer scuze sincer încă o dată pentru că am provocat îngrijorarea atâtor oameni”, a declarat el după primul interogatoriu, la 28 octombrie, la secția de poliție Nonhyeon din Incheon.

”Voi răspunde sincer la toate întrebările. A m-a păcălit să iau droguri. Nu am știut că ceea ce mi-a dat erau droguri ilegale”

Coreea de Sud, la fel ca multe țări asiatice, are legi extrem de stricte împotriva consumului de droguri. Cei care vând sau cumpără marijuana riscă o pedeapsă de cel puțin un an de închisoare. Cei care o consumă pot fi condamnați la până la cinci ani de închisoare sau la o amendă de până la 37.600 de dolari.

Lee și-a cerut scuze în fața publicului după primul său interviu la poliție pentru "implicarea sa într-o astfel de afacere dezonorantă" și s-a angajat să coopereze cu ancheta într-un mod "onest".

Lee a fost interogat de trei ori - în octombrie, pe 4 noiembrie și pe 23 decembrie, când a ajuns la secția de poliție la ora 10.00 dimineața și a fost interogat timp de 19 ore.

El a fost acuzat că a consumat ketamină, marijuana și substanțe psihedelice în mai multe rânduri.

Lee a depus o plângere împotriva femeii, susținând că aceasta l-a șantajat și i-a extorcat aproximativ 350 de milioane de woni (270.000 de dolari), a relatat The Korea Herald.

Dar Lee recunoscuse că el și gazda s-au întâlnit de patru ori și că a inhalat un praf pe nas cu un pai. El a spus că a crezut că este un somnifer zdrobit. Femeia a susținut că l-a văzut pe Lee inhalând ketamină.

Identitatea hostessului de bar în vârstă de 20 de ani, care lucra în cartierul Gangnam din Seul, nu a fost făcută publică.

Avocatul lui Lee declarase săptămâna trecută că acesta nu ar trebui să fie obligat să suporte o nouă umilință publică prezentându-se la secția de poliție pentru a fi interogat, întrucât actorul se simțea "împovărat" de faptul că trebuia să se prezinte în fața camerelor de luat vederi pentru a fi citat de poliție.

Interogatoriul din 23 decembrie a fost probabil ultimul, au declarat surse din cadrul poliției pentru presa locală.

Ședința a durat 19 ore, iar el a părăsit secția de poliție la primele ore ale Ajunului Crăciunului.

”Am încheiat interogatoriul și în calitate de reclamant în cazul de șantaj”, a declarat Lee reporterilor la ieșirea din clădirea poliției duminică dimineața.

”Poliția va decide acum dacă declarațiile mele sau ale șantajistului sunt credibile și sper că vor folosi o bună judecată”.

Întrebat dacă actorul a recunoscut acuzațiile de consum de droguri, Lee a răspuns că ”a răspuns sincer la toate întrebările în timpul anchetei poliției de astăzi”.

Lee a fost descoperit trei zile mai târziu, inconștient lângă niște brichete de cărbune plasate în interiorul unei mașini în apropiere de parcul Waryong din nordul Jongno-gu, Seul.

Născut în 1975, Lee a jucat rolul tatălui unei familii bogate în Parasite. Filmul, în care a jucat, de asemenea, și vedeta internațională Song Kang-ho, a fost un blockbuster mondial.

A devenit primul film coreean care a câștigat Palme d'Or, premiul cel mare la Festivalul de Film de la Cannes, și a devenit apoi primul film non-englezesc care a câștigat premiul pentru cel mai bun film la Premiile Oscar.

De asemenea, a câștigat alte trei premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu original și cel mai bun film internațional de lungmetraj

Lee a mai avut roluri principale în filme sud-coreene, printre care thrillerul Helpless din 2012 și All About My Wife din 2014.

El a avut rolul principal în primul serial original în limba coreeană al Apple TV+, care a fost lansat în 2021. Dr. Brain, un thriller științifico-fantastic în șase episoade, a fost despre un neurolog cu inimă rece, Koh Se-won, care încearcă să găsească indicii despre un misterios accident de familie prin experimente pe creier.

Cariera lui Lee a urcat vertiginos când a jucat în populara dramă coreeană Coffee Prince, în 2007.

Serialul îl avusese în distribuție și pe Gong Yoo - care este cunoscut pentru că a apărut în Squid Game și Train To Busan - precum și pe Yoo Eun-hye și Kim Jae-wook.

În același an, a fost distribuit și în drama medicală de succes numită Behind The White Tower.

Anul acesta a apărut în comedia romantică Killing Romance, care a fost lansată în aprilie.

În film - care a fost regizat de Lee Won-suk - regretatul actor a interpretat personajul Jonathan Na.

La momentul lansării proiectului, Sun-kyun a vorbit cu The Korea Times despre acceptarea unui rol în această comedie și a declarat: "Scenariul a fost amuzant, caraghios și experimental".

El a mai jucat în thrillerul Sleep, în care au mai jucat Jung Yu-mi, precum și Kim Nam-woo. Filmul a fost lansat în septembrie.

În 2009, Lee Sun-kyun s-a căsătorit cu o altă actriță, Jeon Hye-jin, iar cuplul are un fiu născut în noiembrie 2009 și un al doilea băiat născut în august 2011.