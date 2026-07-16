search
Joi, 16 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cauza reală a morții lui Sam Neill, dezvăluită de managerul său: nu cancerul i-a adus sfârșitul

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Managerul lui Sam Neill a făcut publică adevărata cauză a morții actorului cunoscut pentru rolul din „Jurassic Park”. Deși mulți au crezut că limfomul cu care s-a luptat în ultimii ani i-a adus sfârșitul, adevărul este cu totul altul.

Sam Neill chiar învinsese lupta cu cancerul de sânge. FOTO: X/@TheInsiderPaper
Sam Neill chiar învinsese lupta cu cancerul de sânge. FOTO: X/@TheInsiderPaper

Cauza morții lui Sam Neill a fost făcută publică de managerul actorului, după ce în spațiul public au apărut numeroase speculații legate de faptul că boala oncologică cu care fusese diagnosticat în urmă cu mai mulţi ani i-ar fi adus sfârşitul.

Tocmai de aceea, Philip Grenz, managerul său, a ţinuţ să clarifice această situaţie şi a precizat că starul din „Jurassic Park” a murit în urma unei pneumonii severe și nu din cauza cancerului cu care s-a confruntat în ultimii ani.

Sam Neill s-a stins din viață luni, într-un spital din Sydney. Înainte de această infecție pulmonară, el reușise să intre în remisie după tratamentul pentru limfom, iar medicii nu mai identificaseră celule tumorale în organismul său.

Managerul său a explicat că actorul a continuat să lucreze până în ultimele luni de viață și a filmat mai multe proiecte, în paralel cu activitatea de la crama sa din Noua Zeelandă.

„Sam a decedat din cauza unei pneumonii. Înainte de a se îmbolnăvi, Sam a luptat cu curaj și a învins limfomul printr-un tratament nou numit terapie CAR-T. Pe lângă administrarea cramei sale premiate, Two Paddocks, Sam a filmat patru proiecte unul după altul în ultimul an, toate urmând să fie lansate în următoarele luni”, a declarat Philip Grenz.

Sam Neill a vorbit public în 2023 despre diagnosticul primit și despre tratamentele prin care a trecut. Actorul fusese diagnosticat cu o formă rară de cancer de sânge și a urmat chimioterapie și imunoterapie, înainte de a beneficia de terapia CAR-T, un tratament inovator folosit în anumite cazuri de cancer hematologic.

Deși boala intrase în remisie, din păcate, tratamentele agresive i-au afectat organismul.

Jurnalista Laura Tingle, fosta parteneră a actorului, a explicat faptul că anii de luptă cu cancerul au lăsat urme asupra sistemului său imunitar.

„În esență, s-a luptat intens cu diverse forme de cancer cel puțin în ultimii faimoși cinci ani, iar asta își lasă amprenta asupra organismului oricui. A urmat multe cure de chimioterapie și imunoterapie și, din fericire, a reușit în cele din urmă să scape de cancerul de sânge de care suferea.

Dar asta i-a slăbit destul de mult sistemul imunitar și cred că organismul său obosit pur și simplu a cedat, ceea ce este de înțeles”, a explicat jurnalista Laura Tingle.

Fanii, îndemnaţi să doneze pentru lupta cu cancerul şi alte cauze caritabile

Familia lui Sam Neill a ales o ceremonie funerară restrânsă, la ferma actorului din Noua Zeelandă, şi a transmis că fanii care vor să îi aducă un omagiu face donații către organizațiile și cauzele pe care actorul le-a susținut, în loc să trimită flori.

Printre organizațiile recomandate se află Dunstan Hospital Foundation din Central Otago, zona din Noua Zeelandă unde locuia actorul, Snowdome Foundation, o fundație dedicată pacienților cu cancer de sânge, alături de care, înainte de moartea sa, Sam Neill a susținut campanii pentru ca pacienții cu cancere de sânge din Australia și Noua Zeelandă să aibă acces mai ușor la tratamente moderne, inclusiv terapia CAR-T.

Managerul lui Sam Neill a transmis mulțumiri celor care au respectat discreția familiei după moartea actorului.

„Aș dori să le mulțumesc celor care i-au fost cu adevărat apropiați lui Sam pentru că au respectat intimitatea sa cu respectul pe care și l-a câștigat și de care cei dragi ai săi au nevoie și pe care îl merită în acest moment de o dificultate nemăsurată”, a transmis Philip Grenz.

O carieră de peste 50 de ani şi numeroase premii

Sam Neill a lăsat în urmă o carieră de peste 50 de ani, în care a interpretat zeci de personaje în filme și seriale. Deși publicul îl asociază în special cu rolul doctorului Alan Grant din franciza „Jurassic Park”, actorul neozeelandez a avut o filmografie mult mai mare, care a inclus atât producții de succes la nivel internațional, cât și proiecte apreciate de critici.

Printre filmele importante în care a jucat se numără „Pianul”, pelicula premiată cu Palme d’Or și cu trei premii Oscar, „Vânătoarea lui Octombrie Roșu”, „Liniște apăsătoare”, „Destinație mortală” și „Omul bicentenar”. Pe micul ecran, Neill a atras atenția prin roluri din seriale precum „Peaky Blinders” și „The Tudors”, dar și prin numeroase producții dramatice în care și-a demonstrat versatilitatea.

De-a lungul carierei, Sam Neill a primit nominalizări la Globurile de Aur și la Premiile Emmy și a fost apreciat pentru capacitatea de a trece cu ușurință de la roluri din filme comerciale la personaje complexe din producții independente. Cariera sa a traversat mai multe generații de cinema, consolidându-i statutul de unul dintre cei mai cunoscuți actori originari din Noua Zeelandă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de ultimă oră de la Kremlin: „R. Moldova nu mai este o destinaţie sigură pentru călătorii”
digi24.ro
image
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
stirileprotv.ro
image
Cinci reținuți în dosarul DIICOT al fraudării vechimii pentru 860 de pensionari. Un funcționar ar fi „dat în primire” și a scăpat cu control judiciar
gandul.ro
image
Zelenski îl demite pe ministrul Apărării după șase luni de mandat. Decizia provoacă reacții și apeluri la proteste
mediafax.ro
image
Cum o să arate FCSB cu noul Dobrin în teren. Sistemul în care ar putea juca echipa lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a spus de ce România nu a desecretizat ajutorul pentru Ucraina: „E mai bine să rămână un secret”
libertatea.ro
image
De ce a murit Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era fericit că scăpase de cancer
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Messi nu s-a putut abține! Ce a spus despre Anglia, după ce Argentina a întors scorul în minutele 85 și 90+2
digisport.ro
image
Testament schimbat în secret cu șase luni înainte de moarte! Averea de până la 2 miliarde de franci a unui celebru colecționar de artă a ajuns în instanță
click.ro
image
Cum a fost regizată vizita lui Călin Georgescu la Izbiceni. Primar: "Au fost aduși cu autocarele AUR. Și-au luat legumele și au plecat”
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
"Băi, ferească Dumnezeu!" O femeie de 40 de ani, găsită moartă în casă după un incendiu devastator
observatornews.ro
image
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați MORTAL în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit
cancan.ro
image
Totul despre vechimea în muncă la pensie. Care perioade sunt contributive și care nu? Când poți iesi la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Cât de bogat este Erling Haaland. Calculele arată cât câștigă atacantul lui Manchester City în fiecare minut
playtech.ro
image
Cum l-a umilit Erling Haaland pe ”Spider-Man”. Dezvăluirile actorului Tom Holland după ce i-a dat un mesaj fotbalistului 
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
”Vești șocante din SUA”: finala Cupei Mondiale 2026, Spania - Argentina, ar putea fi amânată
digisport.ro
image
Femeie de 40 de ani, găsită fără viață în locuința cuprinsă de flăcări. Martorii au încercat să o salveze: „Băi, ferească Dumnezeu!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Horoscop 16 iulie. Ziua în care universul îți schimbă direcția. Zodiile care primesc noi șanse
mediaflux.ro
image
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Satul din Grecia unde timpul pare că s-a oprit. Aici crește cel mai bătrân măslin din lume, care are 3.000 de ani
click.ro
image
Daniela Gyorfi a dat din casă: „Băieților lui George le cam plac româncele”. Și-ar mărita fata cu un neamț? „Deocamdată are de învățat”
click.ro
image
Ce l-a răpus pe Sam Neill. Managerul actorului a făcut publică adevărata cauză a morții
click.ro
Regina Maria Luisa a Spaniei foto profimedia 0137193739 jpg
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (captură video / © Universal Pictures)
Odiseu, distrugătorul? Noua adaptare a „Odiseei” readuce în prim-plan o dilemă morală antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Destin sfâșietor! Povestea celor doi alpiniști români care și-au găsit sfârșitul în Alpi, chiar în perioada în care își sărbătoreau aniversările
image
Satul din Grecia unde timpul pare că s-a oprit. Aici crește cel mai bătrân măslin din lume, care are 3.000 de ani

OK! Magazine

image
Bomba sexy de 61 de ani s-a măritat în rochie de prințesă. Pe mirele faimos l-a cunoscut pe o aplicație de dating. Vedeta a strălucit în ziua cea mare

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul