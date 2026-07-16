Cauza reală a morții lui Sam Neill, dezvăluită de managerul său: nu cancerul i-a adus sfârșitul

Managerul lui Sam Neill a făcut publică adevărata cauză a morții actorului cunoscut pentru rolul din „Jurassic Park”. Deși mulți au crezut că limfomul cu care s-a luptat în ultimii ani i-a adus sfârșitul, adevărul este cu totul altul.

Cauza morții lui Sam Neill a fost făcută publică de managerul actorului, după ce în spațiul public au apărut numeroase speculații legate de faptul că boala oncologică cu care fusese diagnosticat în urmă cu mai mulţi ani i-ar fi adus sfârşitul.

Tocmai de aceea, Philip Grenz, managerul său, a ţinuţ să clarifice această situaţie şi a precizat că starul din „Jurassic Park” a murit în urma unei pneumonii severe și nu din cauza cancerului cu care s-a confruntat în ultimii ani.

Sam Neill s-a stins din viață luni, într-un spital din Sydney. Înainte de această infecție pulmonară, el reușise să intre în remisie după tratamentul pentru limfom, iar medicii nu mai identificaseră celule tumorale în organismul său.

Managerul său a explicat că actorul a continuat să lucreze până în ultimele luni de viață și a filmat mai multe proiecte, în paralel cu activitatea de la crama sa din Noua Zeelandă.

„Sam a decedat din cauza unei pneumonii. Înainte de a se îmbolnăvi, Sam a luptat cu curaj și a învins limfomul printr-un tratament nou numit terapie CAR-T. Pe lângă administrarea cramei sale premiate, Two Paddocks, Sam a filmat patru proiecte unul după altul în ultimul an, toate urmând să fie lansate în următoarele luni”, a declarat Philip Grenz.

Sam Neill a vorbit public în 2023 despre diagnosticul primit și despre tratamentele prin care a trecut. Actorul fusese diagnosticat cu o formă rară de cancer de sânge și a urmat chimioterapie și imunoterapie, înainte de a beneficia de terapia CAR-T, un tratament inovator folosit în anumite cazuri de cancer hematologic.

Deși boala intrase în remisie, din păcate, tratamentele agresive i-au afectat organismul.

Jurnalista Laura Tingle, fosta parteneră a actorului, a explicat faptul că anii de luptă cu cancerul au lăsat urme asupra sistemului său imunitar.

„În esență, s-a luptat intens cu diverse forme de cancer cel puțin în ultimii faimoși cinci ani, iar asta își lasă amprenta asupra organismului oricui. A urmat multe cure de chimioterapie și imunoterapie și, din fericire, a reușit în cele din urmă să scape de cancerul de sânge de care suferea.

Dar asta i-a slăbit destul de mult sistemul imunitar și cred că organismul său obosit pur și simplu a cedat, ceea ce este de înțeles”, a explicat jurnalista Laura Tingle.

Fanii, îndemnaţi să doneze pentru lupta cu cancerul şi alte cauze caritabile

Familia lui Sam Neill a ales o ceremonie funerară restrânsă, la ferma actorului din Noua Zeelandă, şi a transmis că fanii care vor să îi aducă un omagiu face donații către organizațiile și cauzele pe care actorul le-a susținut, în loc să trimită flori.

Printre organizațiile recomandate se află Dunstan Hospital Foundation din Central Otago, zona din Noua Zeelandă unde locuia actorul, Snowdome Foundation, o fundație dedicată pacienților cu cancer de sânge, alături de care, înainte de moartea sa, Sam Neill a susținut campanii pentru ca pacienții cu cancere de sânge din Australia și Noua Zeelandă să aibă acces mai ușor la tratamente moderne, inclusiv terapia CAR-T.

Managerul lui Sam Neill a transmis mulțumiri celor care au respectat discreția familiei după moartea actorului.

„Aș dori să le mulțumesc celor care i-au fost cu adevărat apropiați lui Sam pentru că au respectat intimitatea sa cu respectul pe care și l-a câștigat și de care cei dragi ai săi au nevoie și pe care îl merită în acest moment de o dificultate nemăsurată”, a transmis Philip Grenz.

O carieră de peste 50 de ani şi numeroase premii

Sam Neill a lăsat în urmă o carieră de peste 50 de ani, în care a interpretat zeci de personaje în filme și seriale. Deși publicul îl asociază în special cu rolul doctorului Alan Grant din franciza „Jurassic Park”, actorul neozeelandez a avut o filmografie mult mai mare, care a inclus atât producții de succes la nivel internațional, cât și proiecte apreciate de critici.

Printre filmele importante în care a jucat se numără „Pianul”, pelicula premiată cu Palme d’Or și cu trei premii Oscar, „Vânătoarea lui Octombrie Roșu”, „Liniște apăsătoare”, „Destinație mortală” și „Omul bicentenar”. Pe micul ecran, Neill a atras atenția prin roluri din seriale precum „Peaky Blinders” și „The Tudors”, dar și prin numeroase producții dramatice în care și-a demonstrat versatilitatea.

De-a lungul carierei, Sam Neill a primit nominalizări la Globurile de Aur și la Premiile Emmy și a fost apreciat pentru capacitatea de a trece cu ușurință de la roluri din filme comerciale la personaje complexe din producții independente. Cariera sa a traversat mai multe generații de cinema, consolidându-i statutul de unul dintre cei mai cunoscuți actori originari din Noua Zeelandă.