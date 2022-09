Tudor Chirilă, suspicios la „Vocea României“. Ce reacție a avut când a fost susținut de Irina Rimes

Antrenorii de la „Vocea României“ încearcă să atragă cei mai valoroși concurenți în echipele lor, în ediția din această seară a show-ului de la Pro TV.

Show-ul de talente aduce pe scenă noi concurenți valoroși, astfel că antrenorii recurg la diverse strategii pentru a câștiga vocile dorite în echipele lor.

„Mi-ar plăcea să nu intervin, mi-ar plăcea să văd «o bătaie» între fete“, spune Smiley după ce Irina Rimes se va întoarce pentru unul dintre concurenți, alături de el și Theo Rose. Cele două antrenoare vor urca pe scenă unde se vor duela în versuri pentru a-l convinge pe concurent să aleagă. „Nu te lăsa amăgit de felul frumos în care au cântat aceste fete. Gândește-te la antrenorul potrivit pentru tine“, va spune Tudor Chirilă.

O altă „bătălie“ va fi între Tudor Chirilă și Denis The Motans. Cei doi se vor întoarce pentru una dintre concurente, iar antrenorii care nu au apăsat butonul, vor încerca să-i susțină. Sper surprinderea lui Denis, Irina va spune: „După ce am ascultat discursurile simt, și sper, că te vei duce la Tudor. Să nu o iei în nume de rău, Denis“. Suspicios, Tudor Chirilă a răspuns: „A venit momentul în care Irina Rimes are o pledoarie pentru mine. Mă gândesc.. undeva greșesc?!“.

Un alt concurent, care va întoarce toate scaunele, o va face pe Irina Rimes să acționeze imediat și le va lua șansa lui Smiley și Theo de a lupta pentru el. „Motivul pentru care m-a blocat Irina este că am câștigat «Vocea României» cu o voce care sună ca a ta. Momentul tău a fost spectaculos, mi-aș fi dorit să te am în echipă și să lucrez cu tine, dar, din păcate, sunt blocat“, va mărturisi Smiley.

Pentru cine va face Tudor Chirilă versuri pe loc, alături de ce concurent vor cânta Irina și Denis, dar și care vor fi cele mai bune momente de pe scenă, telespectatorii vor afla în această seară, de la 20.30, la show-ul de la Pro TV.