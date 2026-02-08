Marian Godină, moment emoționant la Survivor. Polițistul a izbucnit în lacrimi: „Încerc să îmi revin”

Survivor România 2026 continuă să aducă tensiuni, confruntări dure între Faimoși și Războinici, dar și momente emoționante. Un astfel de moment a fost trăit de polițistul Marian Godină, intrat în competiție de câteva zile.

Marian Godină, în vârstă de 39 de ani, s-a alăturat concursului la finalul lunii ianuarie, alături de alți patru noi concurenți, într-un moment dificil al competiției, după trei săptămâni pline de eliminări succesive.

Polițistul brașovean a declarat că a fost bine primit de echipa sa, însă nu a ezitat să spună că a remarcat și comportamente pe care le consideră lipsite de sinceritate.

Fără a-i menționa direct numele, Godină a făcut referire la Cristian Boureanu, despre care spune că „se poartă ca un politician cu cei de la care știe că poate avea votul lor”, sugerând că în spatele amabilității sale s-ar ascunde falsitatea.

Din punct de vedere sportiv, Marian Godină a reușit sâmbătă să câștige primul său punct în competiție, deci a adus un avantaj echipei sale. Totuși, adaptarea la viața dură din junglă este o adevărată provocare. Concurentul nu și-a mai putut stăpâni emoțiile atunci când a vorbit despre familie, moment în care i-au dat lacrimile.

„Abia am reușit cumva la lumina focului să îmi amenajez un loc în care să dorm. Noaptea trecută și, cred, și în nopțile care urmează, cel mai mult îmi vor lipsi copiii mei, pentru că sunt obișnuit să dorm cu ei. Știam că nu trebuie să zic de copii, încerc să îmi revin”, a declarat Marian Godină în timpul emisiunii.

Soția sa, Georgiana, a urmărit ediția și a surprins momentul în care Marian Godină și-a acoperit fața cu palmele, copleșit de emoții. Aceasta a transmis un mesaj pe contul de Facebook al soțului său.

„Sunt momente în care îl vedem pe Marian puternic, luptând, dar sunt și momente în care dorul își spune cuvântul… Dorul de copii, dorul de casă, dorul de noi – toate s-au adunat și l-au făcut vulnerabil. Iar lacrimile nu sunt un semn de slăbiciune, ci un semn de iubire. Îl susținem din toată inima și știm că fiecare zi ne apropie de momentul în care ne vom îmbrățișa din nou”, a scris Georgiana.

Emisiunea Survivor se difuzează pe Antena 1 în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la ora 20:00.