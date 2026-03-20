Un produs popular devine opțional pentru tot mai mulți români: „Folosesc oțet în ciclul de clătire, mult mai ieftin și natural”

Un produs folosit în mod obișnuit în gospodăriile românilor începe să fie considerat opțional de tot mai mulți consumatori, aceștia susținând că detergentul este suficient pentru a obține haine curate, fără a mai apela la balsamul de rufe.

Din cauza creșterii constante a prețurilor, tot mai mulți români caută soluții pentru a reduce cheltuielile zilnice, inclusiv în ceea ce privește întreținerea hainelor. O tendință tot mai des întâlnită în mediul online este renunțarea la balsamul de rufe, considerat de mulți un produs opțional, scrie Click!.

Discuțiile au pornit de la o postare pe o platformă de socializare, unde un utilizator a explicat că a renunțat complet la folosirea balsamului de rufe, nu doar din considerente financiare, ci și din motive legate de eficiență și sănătate.

Potrivit acestuia, balsamul ar putea avea efecte negative asupra țesăturilor și pielii: „Balsamul slăbește țesătura, materialele se pot rupe mai repede, reduce nivelul de absorbție al prosoapelor, poate provoca iritații pe piele și nu este bun pentru mediu, etc.”, a scris acesta.

El a adăugat că detergentul este suficient pentru spălarea hainelor: „Este îndeajuns să folosim detergent, își face bine treaba și poți să alegi cu ce miros vrei tu. Dacă ai nevoie de balsam ca să poți purta o haină sau un așternut, atunci probabil materialul nu este de calitate și ar trebui să te orientezi către ceva mai calitativ.”

Postarea a generat numeroase reacții, mulți utilizatori confirmând că au renunțat la balsam de ani de zile fără probleme majore.

„Eu nu mai folosesc de ceva ani și totul este ok. Nu din cauza frugalității, însă am pielea sensibilă și mă irită. La prosoape simt că nu mai sunt soft, în rest, totul ok”, a comentat un internaut.

Alternative naturale: oțetul, tot mai utilizat

Pe lângă eliminarea balsamului, unii români au început să folosească alternative naturale, precum oțetul, în ciclul de clătire.

„Eu pun oțet. Nu mai prind deloc mirosul de îmbâcsit după mai multe folosiri, le și înmoaie. Și nu, nu miros a oțet. Vor mirosi a detergentul pe care îl folosești”, a explicat un utilizator.

O altă opinie similară subliniază avantajele economice și igienice. „Folosesc oțet în ciclul de clătire. Iese totul dezinfectat și mirosind proaspăt. Mult mai ieftin și natural”, a scris un internaut.

Unii utilizatori au remarcat și efecte mai puțin dorite ale balsamului asupra hainelor, în timp, în special în cazul articolelor depozitate în dulap.

„A avut soția o plăcere să folosim balsam câteva luni, într-adevăr rufele erau mai plăcute la atingere inițial, însă pe măsură ce stăteau în dulap ne-am dat seama de problemele cu care venea la pachet acest fapt, se îmbâcseau, ba chiar se îngălbeneau dacă erau deschise la culoare, și produceau iritații pe piele dacă nu erau purtate imediat”, a relatat un alt român.