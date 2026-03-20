Guvernul analizează măsuri pentru temperarea scumpirii carburanților. Bolojan: „Refuz să vând soluții populiste”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul analizează măsuri pentru a limita creșterea prețurilor la carburanți, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care afectează piețele energetice globale.

Bolojan a declarat că a avut discuții cu miniștrii Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, precum și cu reprezentanți ai instituțiilor-cheie – Ministerul Economiei, ANAF, Consiliul Concurenței și ANAP – pentru a analiza situația din piața carburanților.

Conform premierului, prețurile combustibililor au crescut pe plan internațional cu 40–60%, ca efect al blocajelor din lanțurile de aprovizionare.

„Pe piețele internaționale avem o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România. Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților”, a subliniat acesta.

Guvernul analizează modul de formare a prețurilor la carburanți, pentru a preveni eventuale creșteri nejustificate.

„Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni”, a transmis premierul.

O nouă ședință este programată la începutul săptămânii viitoare, când ar putea fi stabilite măsurile finale.

Dilema Guvernului: plafonare sau reducerea taxelor

Ilie Bolojan a explicat că opțiunile sunt limitate și implică riscuri majore.

Pe de o parte, o plafonare „bruscă” a prețurilor ar putea duce la penurie de carburanți. Pe de altă parte, reducerea accizelor ar trebui să se reflecte real în prețuri și să fie sustenabilă pentru bugetul pe 2026, în contextul reducerii deficitului.

„Nu vom adopta măsuri populiste”

Premierul a respins ideea unor soluții rapide, dar cu efecte negative pe termen lung.

„Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri”, a declarat acesta.

Șeful Executivului a subliniat că orice decizie va fi luată doar după o analiză detaliată, astfel încât impactul asupra populației să fie cât mai redus, iar efectele adverse minime.

„Oricare vor fi soluțiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm și asta vom livra”, a conchis premierul.