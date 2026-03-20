Doi presupuși spioni iranieni, arestați în apropierea celui mai sensibil punct strategic al Regatului Unit

Doi presupuși spioni iranieni au fost arestați după ce au încercat să pătrundă în baza navală britanică Faslane, unde sunt staționate submarinele nucleare ale Regatului Unit, au anunțat vineri, 20 martie, autoritățile scoțiene.

Incidentul a avut loc joi, 19 martie, în jurul orei 17:00, când poliția a fost alertată că două persoane încearcă să intre în baza navală Clyde, cunoscută și sub numele de Faslane, situată în Scoția, potrivit The Sun.

Un bărbat de 34 de ani și o femeie de 31 de ani au fost arestați la fața locului, iar ancheta este în desfășurare. Potrivit presei britanice, bărbatul ar avea cetățenie iraniană, însă autoritățile nu au confirmat oficial această informație.

Accesul în bază, blocat

Reprezentanții Royal Navy au confirmat că cele două persoane „au încercat fără succes” să pătrundă în interiorul bazei, fără a reuși să compromită securitatea obiectivului militar.

Baza Faslane este unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale Regatului Unit, găzduind cele patru submarine echipate cu arme nucleare, precum și submarinele moderne din clasa Astute, cu propulsie nucleară.

Tensiuni crescute și temeri de spionaj

Autoritățile britanice au avertizat în repetate rânduri asupra creșterii riscului de spionaj și acțiuni ostile din partea Iranului, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Regatul Unit a permis recent Statelor Unite să utilizeze două baze militare – Fairford și Diego Garcia – pentru operațiuni considerate „defensive” împotriva Iranului, decizie criticată de Teheran.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a denunțat această colaborare într-o convorbire telefonică cu omologul său britanic, acuzând Londra de complicitate cu Washingtonul în actualul conflict.

Incidentul de la Faslane vine la scurt timp după ce doi cetățeni iranieni au fost inculpați în Marea Britanie, fiind acuzați că au spionat locații asociate comunității evreiești din Londra, în beneficiul Iranului.