Scandal politic în Marea Britanie, după o rugăciune colectivă de Ramadam în Piaţa Trafalgar din Londra

Un eveniment organizat în centrul Londrei, unde mii de oameni au marcat finalul unei zile de post din Ramadan printr-o rugăciune publică, a stârnit controverse politice în Regatul Unit, după reacțiile critice venite din partea conservatorilor.

Ramadanul este una dintre cele mai importante perioade din calendarul islamic, dedicată postului, rugăciunii, reflecției și actelor de caritate. Pe parcursul acestei luni, credincioșii musulmani se abțin de la mâncare și băutură de la răsărit până la apus, iar seara marchează încheierea postului prin rugăciuni și mese comunitare.

În ciuda tensiunilor și conflictelor din diferite regiuni, aceste practici continuă. De exemplu, în Iran, chiar și în contextul războiului din regiune, mulțimi numeroase de oameni participă la rugăciuni colective în aer liber, demonstrând importanța profundă a credinței în viața cotidiană.

Scandal politic în Marea Britanie

Un moment care, pentru participanți, a însemnat solidaritate și deschidere s-a transformat rapid într-un subiect fierbinte pe scena politică britanică, la începutul săptămânii, după ce mii de persoane s-au adunat în centrul Londrei, în Piaţa Trafalgar, pentru a marca finalul unei zile de post din Ramadan, în cadrul unui eveniment organizat de o asociație. Participanților li s-a oferit mâncare, indiferent de confesiune, iar o parte dintre aceștia au luat parte la rugăciunea rituală în aer liber.

Printre cei prezenți s-a aflat și primarul capitalei, Sadiq Khan, el însuşi musulman, care a susținut inițiativa.

Cu toate acestea, desfășurarea rugăciunii în spațiul public a atras critici, pe fondul unui climat tot mai tensionat în societatea britanică.

Reacții politice și acuzații de „provocare”

Evenimentul de la Londra a fost dur criticat de reprezentanți ai Partidul Conservator și ai Reform UK. Liderul Reform UK, Nigel Farage, a calificat astfel de adunări drept „provocatoare”, susținând că nu ar trebui organizate în locuri simbolice ale istoriei britanice, iar controversa a fost amplificată de declarațiile deputatului conservator Nick Timothy, care a afirmat că astfel de manifestări „locuri publice sunt un act de dominație” și a cerut ca astfel de manifestări să aibă loc exclusiv în spații religioase.

„Săvârşiţi aceste ritualuri în moschei, dacă vreţi. Dar ele nu sunt binevenite în locurile noastre publice”, a cerut el public.

Reacţia laburiștilor

Declarațiile celor doi politicieni menţionaţi au fost respinse de primarul Sadiq Khan, care le-a catalogat drept „rușinoase”.

De asemenea, premierul britanic Keir Starmer a intervenit, la rândul său, cerând liderului conservator Kemi Badenoch să ia măsuri împotriva deputatului Nick Timothy.

„Eu n-am auzit partidul său să se ia de alte evenimente decât musulmane (...). Sigura concluzie posibilă este că Partidul Conservator are oproblemă cu musulmanii”, a declarat premierul Keir Starmer în Parlament.

De partea cealaltă, Kemi Badenoch l-a apărat însă pe colegul său, susținând că manifestările religioase în spațiul public sunt acceptabile doar dacă respectă valorile și cultura britanică.

Evenimente similare au fost organizate frecvent în Regatul Unit, inclusiv pentru sărbători precum Hanuka sau Diwali, fără a genera reacții de aceeași intensitate.

Totuși, contextul actual este unul sensibil. Datele oficiale arată o creștere a infracțiunilor motivate de ură religioasă, inclusiv a celor îndreptate împotriva musulmanilor. Între martie 2024 și martie 2025, astfel de incidente rasiste sau religioase au crescut cu 6% în Anglia și Țara Galilor, iar cele antimusulmane cu 19%.

În acest climat, evenimentul din Piaţa Trafalgar a devenit imaginea tensiunilor tot mai vizibile din societatea britanică, unde granița dintre libertatea de exprimare religioasă și percepțiile culturale rămâne intens disputată.