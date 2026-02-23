search
Luni, 23 Februarie 2026
Trump cere Netflix concedierea imediată a unui membru al consiliului de administrație și avertizează asupra unor „consecințe”

Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut public platformei de streaming Netflix să o demită „imediat” pe membra consiliului de administrație Susan Rice, avertizând că, în caz contrar, compania „va plăti consecințele”.

Susan Rice, fost consilier pentru securitate națională/FOTO:AFP
Susan Rice, fost consilier pentru securitate națională/FOTO:AFP

Declarația a fost făcută pe rețeaua sa, Truth Social, și vine într-un moment sensibil pentru gigantul media, care încearcă să finalizeze o tranzacție estimată la 83 de miliarde de dolari cu Warner Bros. Discovery.

„Netflix trebuie să o concedieze imediat pe rasista Susan Rice (…) sau să plătească pentru consecințe”, a scris Trump, punând sub semnul întrebării competențele acesteia și criticând remunerația sa.

Declarațiile care au stârnit reacția

Reacția președintelui pare să fi fost declanșată de comentarii făcute de Rice în podcastul „Stay Tuned with Preet”, realizat de fostul procuror Preet Bharara. În cadrul discuției, ea a sugerat că, în cazul unei reveniri a democraților la putere după alegerile intermediare, ar putea exista un program de „tragere la răspundere” pentru companiile care au încălcat sau au eludat politicile administrației Trump.

Rice a afirmat că firmele care presupun că o viitoare administrație democrată „va ierta” concedierile și presupusele încălcări de reguli s-ar putea confrunta cu o abordare diferită.

Critici din zona conservatoare

În mesajul său, Trump a făcut referire și la o postare pe platforma X a activistei conservatoare Laura Loomer, care a acuzat-o pe Rice că ar amenința „jumătate din țară” cu represalii politice.

Loomer a criticat, de asemenea, posibila fuziune dintre Netflix și Warner Bros. Discovery, susținând că aceasta ar consolida influența familiei Obama în industria de streaming. Fostul președinte Barack Obama și soția sa au un parteneriat de producție cu Netflix.

O tranzacție majoră sub supraveghere

Warner Bros. Discovery a deschis pe 17 februarie o perioadă de șapte zile pentru negocieri alternative, permițând companiei Skydance Media, susținută de Paramount, să înainteze o eventuală ofertă concurentă estimată la peste 100 de miliarde de dolari.

Acționarii Netflix urmează să voteze asupra tranzacției pe 20 martie.

La începutul lunii februarie, Trump declara că nu ar trebui să fie implicat în acordul dintre companii. La rândul său, co-directorul executiv al Netflix, Ted Sarandos, și-a exprimat încrederea că președintele nu va interveni în procesul de fuziune.

În cele din urmă, orice decizie privind aprobarea tranzacției ar reveni Departamentului de Justiție al SUA, care analizează implicațiile asupra concurenței într-un sector deja dominat de câțiva jucători globali.

SUA

