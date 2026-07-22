 Din penitenciar, pe platourile Pro TV. Povestea lui Radu Giovani, un fost deținut devenit actor în serialul „Trafic” | adevarul.ro
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Din penitenciar, pe platourile Pro TV. Povestea lui Radu Giovani, un fost deținut devenit actor în serialul „Trafic”

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Radu Giovani, condamnat în trecut la șase ani de închisoare pentru copiere de carduri, face astăzi parte din distribuția serialului „Trafic”, difuzat de Pro TV.

Radu Giovani, actor. FOTO: captură video/„Obae ca un duș rece”
Radu Giovani, actor. FOTO: captură video/„Obae ca un duș rece”

În timp ce își ispășea pedeapsa la Penitenciarul Rahova, Radu Giovani urmărea din celulă filmările pentru serialele Pro TV. Câțiva ani mai târziu, a ajuns să joace chiar el în producția „Trafic”. Invitat în podcastul „OBAE ca un duș rece”, realizat de Petrișor Obae și distribuit pe Pagina Media, el a povestit cum a trecut de la statutul de deținut în Penitenciarul Rahova la cel de actor.

În perioada detenției, echipa Pro TV filma în penitenciar scene pentru producțiile semnate de Anghel Damian, iar Radu Giovani spune că privea totul din spatele gratiilor, fără să bănuiască faptul că, peste câțiva ani, va ajunge să lucreze într-un serial al aceluiași post de televiziune.

„Nimic nu e întâmplător. Veneau să filmeze «Tătuţu» în penitenciar când eu eram arestat”, a povestit acesta în podcastul lui Petrișor Obae.

Serialele românești se bucurau de mare succes printre deținuți, își amintește el, iar „Clanul” era una dintre cele mai urmărite producții.

„Ne uitam şi la «Vlad» când a apărut, dar serialul «Clanul» a făcut senzaţie în penitenciar”, a spus Giovani.

Un episod care i-a rămas întipărit în memorie este cel în care actorul Sergiu Costache a ajuns la Rahova pentru filmări:

„Venise şi Sergiu Costache în penitenciar, este prietenul meu, am fost în acelaşi liceu. Mă uitam aşa şi vedeam că toată lumea îl felicita pe Tătuţu şi strigau după el la geamuri – Tă-tu-ţu! Tă-tu-ţu!”

Filmările schimbau complet rutina din penitenciar, pentru că, din motive de securitate, programul deținuților era suspendat pe durata prezenței echipei de producție.

„În momentul în care intrau cei de la Pro TV să filmeze, se închidea totul în penitenciar. Nu se mai ieşea la aer, nu se mai ieşea pe afară, nimic de genul acesta”, a mai povestit Radu Giovani.

Pe atunci nu își imagina că va ajunge, la rândul său, actor într-o producție Pro TV. Astăzi, însă, face parte din distribuția serialului „Trafic”.

Citiţi întreaga sa poveste în Click!.

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